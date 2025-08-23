СКА на три года подписал нападающего Голдобина

Нападающий Николай Голдобин подписал трехлетний контракт с петербургским хоккейным клубом СКА, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба команды. 18 августа СКА забрал Голдобина с драфта отказов КХЛ, куда его ранее выставил московский «Спартак».

29-летний хоккеист выступал за красно-белых с 2023 года, перейдя в московский клуб из магнитогорского «Металлурга» в результате обмена. В 2024 году Голдобин установил новый рекорд «Спартака» по набранным очкам за сезон (87), превзойдя достижение Александра Кожевникова (71 очко). В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром (55 очков) и ассистентом (34 передачи) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место в списке бомбардиров «Спартака» в плей-офф (12 очков).

Карьера Голдобина включает выступления в НХЛ. В 2014 году он был выбран под 27-м номером драфта клубом «Сан-Хосе Шаркс», а позже играл за «Ванкувер Кэнакс».

