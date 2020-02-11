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Храп является предвестником серьёзного заболевания. Об этом предупредил врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев. По его словам, храпящие люди страдают синдромом обструктивного апноэ.

Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых, — заявил он в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что зачастую паузы в дыхании могут достигать 10 секунд, и это может нанести вред организму. Такой человек получает недостаточно кислорода, вследствие этого страдает от усталости и головных болей.

Для детей храп более опасен, чем для взрослых. Детский организм вследствие нехватки кислорода просто не может развиваться должным образом.

Куда кислород больше всего тратится? На мышцы и на мозг. Утром ребёнок проснётся беспокойным, аппетит у него будет отсутствовать и так далее, — объяснил врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что меньше досаждать домочадцам храпом можно в том случае, если спать на животе. Такой совет дала теледоктор Елена Малышева.