42 года назад, 5 июня 1981 года, Центры по контролю и профилактике болезней в США впервые сообщили о вирусе иммунодефицита. По их данным, у нескольких десятков человек диагностировали похожие симптомы: пневмонию, вызванную грибком, или саркому. Сначала это заболевание назвали «гей-связанным иммунодефицитом», но позже выяснилось, что оно было выявлено не только у гомосексуалистов. Тогда его переименовали в синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), который развивается как следствие заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). NEWS.ru отвечает на самые распространённые вопросы о заболевании, его последствиях и их лечении.
Чем ВИЧ отличается от СПИДа
ВИЧ — это вирус, а СПИД — это тяжелый синдром, вызванный ВИЧ, который не лечили.
Попадая в организм, ВИЧ разрушает клетки иммунной системы, которые отвечают за уничтожение вирусов, в первую очередь лимфоциты Т4 и Т8.
Если инфицированный человек не проходит терапию, со временем у него возникают различные патологии. Например, специфичные онкологические заболевания (саркома Капоши, лимфогранулематоз, карцинома и другие виды опухолей), легочные инфекции (пневмоцистная пневмония, туберкулез), воспаление пищевода, диарея, токсоплазмоз и другие заболевания. Без лечения наступает терминальная стадия ВИЧ — СПИД. Если ВИЧ-положительный человек принимает нужные препараты, СПИДа у него не будет.
Как люди заражаются ВИЧ
ВИЧ содержится во всех биологических жидкостях человека, но в достаточном для инфицирования количестве вирус присутствует только в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке.
Существует несколько путей заражения ВИЧ-инфекцией:
- незащищенный проникающий сексуальный контакт;
- совместное использование нестерильного оборудования для инъекций;
- совместное использование нестерильного оборудования для пирсинга и татуировок;
- от инфицированной ВИЧ матери передается ребенку во время беременности, родов или при грудном вскармливании.
«Получить ВИЧ может каждый независимо от пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации, материального достатка или принадлежности к какой-либо социальной группе. <...> По большому счету, не существует „групп риска“, но существует рискованное поведение, которое в различных обстоятельствах может практиковать любой человек», — говорится в материалах фонда «СПИД.центр».
Как распознать первые признаки ВИЧ
Примерно через месяц после заражения у пациента начинается жар, как при гриппе или ОРВИ. Человек будет чувствовать боль в горле, мышцах и суставах, его тело покроется сыпью. В течение нескольких лет инфицированный может не знать о своем ВИЧ-положительном статусе, так как на начальной стадии иммунная система не страдает.
Спустя время температура 38,5 градуса, диарея и другие симптомы не будут проходить так же быстро, как в первые месяцы. Если не начать принимать специальные препараты, это может перерасти в СПИД.
«Признаков заражения ВИЧ практически нет. Может быть высокая температура. Может быть увеличение лимфатических узлов. Могут быть любые простудные симптомы. Поэтому тут сложно понять, и единственная возможность узнать свой статус — это сдать тест на ВИЧ», — поясняет NEWS.ru врач Светлана Изамбаева.
Как и где сделать тест на ВИЧ
В любой клинике или медицинском центре можно сделать тест на ВИЧ анонимно. Гражданам РФ доступно добровольное обследование в специализированных кабинетах при государственных медучреждениях. Для этого нужен российский паспорт.
В аптеках и некоторых некоммерческих организациях, занимающихся поддержкой ВИЧ-инфицированных, можно найти домашние экспресс-тесты.
Сколько человек с ВИЧ в России
Как рассказывал главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус в конце 2022 года, по состоянию на 2021-й в РФ насчитывалось более 851,7 тысячи носителей ВИЧ. В Роспотребнадзоре называли другие данные.
Так, представитель ведомства Вадим Покровский утверждал, что по состоянию на ноябрь 2022 года в стране инфицированы 1,5 млн граждан, или 1% населения. Минздрав официально заявлял, что эти цифры «не верифицируемы, носят технический, оценочный характер и не могут служить объективными индикаторами, отражающими актуальную эпидемиологическую ситуацию».
В декабре портал Statista со ссылкой на данные программы ООН по ВИЧ/СПИДу сообщил, что Россия заняла пятое место в списке стран мира с наибольшим числом новых заражений ВИЧ — после ЮАР, Мозамбика, Нигерии и Индии. По данным сервиса, всего в 2021 году было зафиксировано 1,5 млн новых случаев заболевания, из них 3,9% (58,5 тысячи) — в РФ.
В Минздраве РФ эту информацию опровергали, подчеркнув, что собранные из разных открытых источников данные не позволяют оценить ситуацию с распространением ВИЧ. В ведомстве заявили, что, согласно официальной статистике, заболеваемость в России уверенно снижается: на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8 в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2,0% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тысяч населения, отметили в ведомстве. По итогам прошлого года число живущих с ВИЧ в России достигло 851 754 человека, что составляет около 0,58% населения страны.
В каких регионах России больше всего больных ВИЧ
По данным Роспотребнадзора, в девяти субъектах РФ зафиксирована первая стадия эпидемии ВИЧ. Наиболее пораженными ВИЧ-инфекцией регионами России являются Урал, Поволжье, Сибирь, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
По данным Росстата, в январе 2023 года в РФ выявлено 4403 случая инфицирования ВИЧ. Больше всего их было зафиксировано в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.
Как не заразиться ВИЧ
Чтобы не заразиться ВИЧ, следует следить за гигиеной и стерильностью. Пользуйтесь только своей бритвой, зубной щеткой или щипцами для маникюра. Во время полового акта не забывайте о презервативе, а при посещении врачей или косметологов удостоверьтесь, что они взяли одноразовый шприц.
Как лечат ВИЧ
ВИЧ лечат антиретровирусной терапией (АРВТ), которая предусматривает прием соответствующих препаратов. Она представляет собой комбинацию из нескольких (как правило, трех-четырех) препаратов, блокирующих размножение клеток вируса на разных этапах. Пока данная терапия не в силах полностью уничтожить вирус, но помогает повысить качество жизни пациента. Исследования показывают, что человек, который рано начал терапию и лечится, живет примерно столько же, сколько и другой без ВИЧ.
О сути этой терапии NEWS.ru рассказала психолог Светлана Изамбаева, ставшая первой женщиной в РФ, открыто заявившей о своём положительном ВИЧ-статусе.
«Существуют различные препараты АРВТ — каждые из них по-разному подходят тем или иным пациентам. Есть таблетки, которые применяются два раза или раз в день, есть уколы. Каждый препарат влияет на что-то конкретное — это ингибиторы протеазы, интегразы и обратные транскриптазы. Они делают так, чтобы ВИЧ все время „спал“, а иммунный статус был на хорошем уровне», — рассказала Изамбаева.
Существует также профилактическая терапия для людей, имеющих рискованные половые контакты с ВИЧ-положительными без презервативов. В этом случае людям выписывают рецептурные препараты, прием которых снижает риск заражения ВИЧ через секс до нуля.
В фонде «СПИД.центр» подчеркивают, что если у человека нашли ВИЧ, это не означает, что он должен отказываться от секса и отношений. В этом случае необходимо как можно скорее начать терапию.
«Несмотря на то что в прошлом многие препараты от ВИЧ были весьма токсичны, сегодня они ничуть не опаснее других лекарств. Свои побочные эффекты есть и у них, но все их можно избежать, если правильно подобрать схему лечения», — поясняют в «СПИД.центре».
Врач назначает препараты и рекомендует график приема с учетом индивидуальных особенностей пациента. Например, если ВИЧ-инфицированный страдает от побочных действий какого-то препарата, специалист должен предложить ему альтернативный вариант терапии.
Как три пациента излечились от ВИЧ
За всю историю существования ВИЧ/СПИДа были три пациента, которые смогли вылечиться. Один из них — Тимоти Рей Браун, известный как «берлинский пациент» (2007), второй — Адам Кастильехо, или «лондонский пациент» (2019). Им случайно помогла трансплантация стволовых клеток, участвующих в кроветворении. Эта операция проводилась по другим показаниям.
У Брауна лечили лейкемию (от которой он умер в сентябре 2020 года), а у Кастильехо — лимфому Ходжкина. Оказалось, что у доноров стволовых клеток имелась генетическая мутация, которая сильно снижает вероятность заражения ВИЧ.
По мнению медиков, два успешных случая связаны с тем, что у берлинского и лондонского пациентов возникло осложнение при трансплантации. Из-за того что иммунные клетки донора атаковали организм нового хозяина, у Брауна и Кастильехо появились диарея, сыпь, повреждение печени и другие побочные симптомы. Исследователи полагают, что агрессивная реакция организма помогла полностью уничтожить ВИЧ.
В феврале 2022 года ученые из США сообщили о третьем человеке в мире, излечившемся от ВИЧ. Это была женщина, у которой иммунодефицит был выявлен в 2013 году, а затем медики обнаружили у нее лейкемию, требующую пересадки костного мозга. В августе 2017 года ей выполнили трансплантацию стволовых клеток пуповинной крови и дополнительную трансплантацию костного мозга от донора, который только частично был с ней совместим. Клетки пуповинной крови быстрее адаптируются в организме, однако небольшое их количество пришлось компенсировать дополнительной трансплантацией клеток от донора костного мозга. Через три года после операции женщина перестала принимать препараты от ВИЧ, так как новый тест показал отсутствие в ее организме этого вируса.
Эти случаи не означали, что мир научился лечить ВИЧ. Дело в том, что трансплантация стволовых клеток — опасная и дорогостоящая процедура, допустимая лишь при острой необходимости, такой как лимфома или лейкоз, лечение которых было бы невозможно без такого рода процедур.
Почему нет вакцины от ВИЧ
Когда человек заражается ВИЧ, у него не формируется приобретенный иммунитет, как при кори и оспе. Об этом NEWS.ru рассказал заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Вадим Покровский.
По его словам, вирус внедряется в ДНК-клетки зараженного человека, современные средства тут не помогут. Как говорит Покровский, уже проводятся испытания новых препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, которые отличаются по своему действию и относятся к так называемым геннотерапевтическим.
«Один из методов, который исследуется, — это уничтожение вируса путем его активации. То есть сначала нужно активировать вирус, который находится в скрытой форме, и потом убить его препаратами. Но пока это не получается сделать. Другая идея заключается в том, чтобы достать вирус прямо в геноме, это так называемая генная терапия», — рассказал Покровский.
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