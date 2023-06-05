ВИЧ и СПИД: в чем разница, как не заразиться, можно ли вылечиться Ученые во всем мире пытаются найти вакцину, чтобы вылечить ВИЧ-инфицированных

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42 года назад, 5 июня 1981 года, Центры по контролю и профилактике болезней в США впервые сообщили о вирусе иммунодефицита. По их данным, у нескольких десятков человек диагностировали похожие симптомы: пневмонию, вызванную грибком, или саркому. Сначала это заболевание назвали «гей-связанным иммунодефицитом», но позже выяснилось, что оно было выявлено не только у гомосексуалистов. Тогда его переименовали в синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), который развивается как следствие заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). NEWS.ru отвечает на самые распространённые вопросы о заболевании, его последствиях и их лечении.

Чем ВИЧ отличается от СПИДа

ВИЧ — это вирус, а СПИД — это тяжелый синдром, вызванный ВИЧ, который не лечили.

Попадая в организм, ВИЧ разрушает клетки иммунной системы, которые отвечают за уничтожение вирусов, в первую очередь лимфоциты Т4 и Т8.

Если инфицированный человек не проходит терапию, со временем у него возникают различные патологии. Например, специфичные онкологические заболевания (саркома Капоши, лимфогранулематоз, карцинома и другие виды опухолей), легочные инфекции (пневмоцистная пневмония, туберкулез), воспаление пищевода, диарея, токсоплазмоз и другие заболевания. Без лечения наступает терминальная стадия ВИЧ — СПИД. Если ВИЧ-положительный человек принимает нужные препараты, СПИДа у него не будет.

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Как люди заражаются ВИЧ

ВИЧ содержится во всех биологических жидкостях человека, но в достаточном для инфицирования количестве вирус присутствует только в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке.

Существует несколько путей заражения ВИЧ-инфекцией:

незащищенный проникающий сексуальный контакт;

совместное использование нестерильного оборудования для инъекций;

совместное использование нестерильного оборудования для пирсинга и татуировок;

от инфицированной ВИЧ матери передается ребенку во время беременности, родов или при грудном вскармливании.

«Получить ВИЧ может каждый независимо от пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации, материального достатка или принадлежности к какой-либо социальной группе. <...> По большому счету, не существует „групп риска“, но существует рискованное поведение, которое в различных обстоятельствах может практиковать любой человек», — говорится в материалах фонда «СПИД.центр».

Как распознать первые признаки ВИЧ

Примерно через месяц после заражения у пациента начинается жар, как при гриппе или ОРВИ. Человек будет чувствовать боль в горле, мышцах и суставах, его тело покроется сыпью. В течение нескольких лет инфицированный может не знать о своем ВИЧ-положительном статусе, так как на начальной стадии иммунная система не страдает.

Спустя время температура 38,5 градуса, диарея и другие симптомы не будут проходить так же быстро, как в первые месяцы. Если не начать принимать специальные препараты, это может перерасти в СПИД.

«Признаков заражения ВИЧ практически нет. Может быть высокая температура. Может быть увеличение лимфатических узлов. Могут быть любые простудные симптомы. Поэтому тут сложно понять, и единственная возможность узнать свой статус — это сдать тест на ВИЧ», — поясняет NEWS.ru врач Светлана Изамбаева.

Как и где сделать тест на ВИЧ

В любой клинике или медицинском центре можно сделать тест на ВИЧ анонимно. Гражданам РФ доступно добровольное обследование в специализированных кабинетах при государственных медучреждениях. Для этого нужен российский паспорт.

В аптеках и некоторых некоммерческих организациях, занимающихся поддержкой ВИЧ-инфицированных, можно найти домашние экспресс-тесты.

Сколько человек с ВИЧ в России

Как рассказывал главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус в конце 2022 года, по состоянию на 2021-й в РФ насчитывалось более 851,7 тысячи носителей ВИЧ. В Роспотребнадзоре называли другие данные.

Так, представитель ведомства Вадим Покровский утверждал, что по состоянию на ноябрь 2022 года в стране инфицированы 1,5 млн граждан, или 1% населения. Минздрав официально заявлял, что эти цифры «не верифицируемы, носят технический, оценочный характер и не могут служить объективными индикаторами, отражающими актуальную эпидемиологическую ситуацию».

В декабре портал Statista со ссылкой на данные программы ООН по ВИЧ/СПИДу сообщил, что Россия заняла пятое место в списке стран мира с наибольшим числом новых заражений ВИЧ — после ЮАР, Мозамбика, Нигерии и Индии. По данным сервиса, всего в 2021 году было зафиксировано 1,5 млн новых случаев заболевания, из них 3,9% (58,5 тысячи) — в РФ.

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В Минздраве РФ эту информацию опровергали, подчеркнув, что собранные из разных открытых источников данные не позволяют оценить ситуацию с распространением ВИЧ. В ведомстве заявили, что, согласно официальной статистике, заболеваемость в России уверенно снижается: на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8 в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2,0% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тысяч населения, отметили в ведомстве. По итогам прошлого года число живущих с ВИЧ в России достигло 851 754 человека, что составляет около 0,58% населения страны.

В каких регионах России больше всего больных ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, в девяти субъектах РФ зафиксирована первая стадия эпидемии ВИЧ. Наиболее пораженными ВИЧ-инфекцией регионами России являются Урал, Поволжье, Сибирь, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

По данным Росстата, в январе 2023 года в РФ выявлено 4403 случая инфицирования ВИЧ. Больше всего их было зафиксировано в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Как не заразиться ВИЧ

Чтобы не заразиться ВИЧ, следует следить за гигиеной и стерильностью. Пользуйтесь только своей бритвой, зубной щеткой или щипцами для маникюра. Во время полового акта не забывайте о презервативе, а при посещении врачей или косметологов удостоверьтесь, что они взяли одноразовый шприц.

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Как лечат ВИЧ

ВИЧ лечат антиретровирусной терапией (АРВТ), которая предусматривает прием соответствующих препаратов. Она представляет собой комбинацию из нескольких (как правило, трех-четырех) препаратов, блокирующих размножение клеток вируса на разных этапах. Пока данная терапия не в силах полностью уничтожить вирус, но помогает повысить качество жизни пациента. Исследования показывают, что человек, который рано начал терапию и лечится, живет примерно столько же, сколько и другой без ВИЧ.

О сути этой терапии NEWS.ru рассказала психолог Светлана Изамбаева, ставшая первой женщиной в РФ, открыто заявившей о своём положительном ВИЧ-статусе.

«Существуют различные препараты АРВТ — каждые из них по-разному подходят тем или иным пациентам. Есть таблетки, которые применяются два раза или раз в день, есть уколы. Каждый препарат влияет на что-то конкретное — это ингибиторы протеазы, интегразы и обратные транскриптазы. Они делают так, чтобы ВИЧ все время „спал“, а иммунный статус был на хорошем уровне», — рассказала Изамбаева.

Существует также профилактическая терапия для людей, имеющих рискованные половые контакты с ВИЧ-положительными без презервативов. В этом случае людям выписывают рецептурные препараты, прием которых снижает риск заражения ВИЧ через секс до нуля.

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В фонде «СПИД.центр» подчеркивают, что если у человека нашли ВИЧ, это не означает, что он должен отказываться от секса и отношений. В этом случае необходимо как можно скорее начать терапию.

«Несмотря на то что в прошлом многие препараты от ВИЧ были весьма токсичны, сегодня они ничуть не опаснее других лекарств. Свои побочные эффекты есть и у них, но все их можно избежать, если правильно подобрать схему лечения», — поясняют в «СПИД.центре».

Врач назначает препараты и рекомендует график приема с учетом индивидуальных особенностей пациента. Например, если ВИЧ-инфицированный страдает от побочных действий какого-то препарата, специалист должен предложить ему альтернативный вариант терапии.

Как три пациента излечились от ВИЧ

За всю историю существования ВИЧ/СПИДа были три пациента, которые смогли вылечиться. Один из них — Тимоти Рей Браун, известный как «берлинский пациент» (2007), второй — Адам Кастильехо, или «лондонский пациент» (2019). Им случайно помогла трансплантация стволовых клеток, участвующих в кроветворении. Эта операция проводилась по другим показаниям.

У Брауна лечили лейкемию (от которой он умер в сентябре 2020 года), а у Кастильехо — лимфому Ходжкина. Оказалось, что у доноров стволовых клеток имелась генетическая мутация, которая сильно снижает вероятность заражения ВИЧ.

По мнению медиков, два успешных случая связаны с тем, что у берлинского и лондонского пациентов возникло осложнение при трансплантации. Из-за того что иммунные клетки донора атаковали организм нового хозяина, у Брауна и Кастильехо появились диарея, сыпь, повреждение печени и другие побочные симптомы. Исследователи полагают, что агрессивная реакция организма помогла полностью уничтожить ВИЧ.

В феврале 2022 года ученые из США сообщили о третьем человеке в мире, излечившемся от ВИЧ. Это была женщина, у которой иммунодефицит был выявлен в 2013 году, а затем медики обнаружили у нее лейкемию, требующую пересадки костного мозга. В августе 2017 года ей выполнили трансплантацию стволовых клеток пуповинной крови и дополнительную трансплантацию костного мозга от донора, который только частично был с ней совместим. Клетки пуповинной крови быстрее адаптируются в организме, однако небольшое их количество пришлось компенсировать дополнительной трансплантацией клеток от донора костного мозга. Через три года после операции женщина перестала принимать препараты от ВИЧ, так как новый тест показал отсутствие в ее организме этого вируса.

Эти случаи не означали, что мир научился лечить ВИЧ. Дело в том, что трансплантация стволовых клеток — опасная и дорогостоящая процедура, допустимая лишь при острой необходимости, такой как лимфома или лейкоз, лечение которых было бы невозможно без такого рода процедур.

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Почему нет вакцины от ВИЧ

Когда человек заражается ВИЧ, у него не формируется приобретенный иммунитет, как при кори и оспе. Об этом NEWS.ru рассказал заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Вадим Покровский.

По его словам, вирус внедряется в ДНК-клетки зараженного человека, современные средства тут не помогут. Как говорит Покровский, уже проводятся испытания новых препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, которые отличаются по своему действию и относятся к так называемым геннотерапевтическим.

«Один из методов, который исследуется, — это уничтожение вируса путем его активации. То есть сначала нужно активировать вирус, который находится в скрытой форме, и потом убить его препаратами. Но пока это не получается сделать. Другая идея заключается в том, чтобы достать вирус прямо в геноме, это так называемая генная терапия», — рассказал Покровский.

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