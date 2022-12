Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу новых случаев ВИЧ Statista: Россия заняла пятое место в мире по числу новых случаев ВИЧ

Россия заняла пятое место в списке стран с наибольшим числом новых заражений ВИЧ, сообщает портал Statista. По данным сервиса, всего в 2021 году было зафиксировано полтора миллиона новых случаев заболевания, из них 3,9% (58,5 тысяч) приходится именно на Россию.

В тройке лидеров по численности новых заражений значатся Южно-Африканская Республика (210 тысяч), Мозамбик (97,5 тысяч) и Нигерия (73,5 тысяч). Также в десятке оказались Индия, Танзания, Уганда, Бразилия, Замбия и Кения. Таким образом, Россия стала единственной европейской страной в списке. По словам специалистов, около половины всех новых случаев заболевания ВИЧ приходится именно на эти страны.

You will find more infographics at Statista

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус сообщил, что по официальным данным, в России, по состоянию на 2021 год насчитывалось 851 754 инфицированных вирусом иммунодефицита человека. При этом эксперт назвал ситуацию в стране стабильной, поскольку в стране высокий уровень тестирования и выявления болезни на ранних стадиях.

Мазус также отметил, что за последние годы наметилась положительная динамика, поскольку год от года число новых заражений сокращается: в 2019-м показатель был на уровне 80 тысяч человек, в 2020-м — чуть более 60 тысяч, а по данным за 2021-й год — 59 тысяч, что ниже плановых показателей почти на 20%.

Кроме этого он подчеркнул, что охват тестирования на инфекцию в России составился 28,2%, в то время как в Европе, по данным специалиста, — от 1 до 8%. По словам Мазуса, более 90% ВИЧ-положительных пациентов в России знают о своей болезни.