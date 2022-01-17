Любить по-русски: почему в России обрушились продажи презервативов

Тревожную тенденцию зафиксировали специалисты: во всём мире, в том числе и в России, обрушились продажи презервативов. В числе первых о ней заявил производитель бренда Durex — компания пожаловалась, что на фоне пандемии их мировые продажи упали на 40 процентов. Отмеченный тренд автоматически породил версию о том, что эпидемия коронавируса обернулась ещё одним неожиданным побочным эффектом — уменьшением интереса к сексу. Однако эксперты опасаются, всё не совсем так: судя по всему, сексуальная жизнь у россиян никуда не делась, но вот предохраняться люди стали куда реже. В том числе и по экономическим причинам.

Опасные связи

Представитель аптечной сети в Поволжье рассказал NEWS.ru, что продажи презервативов в последнее время действительно падают. Причём в первую очередь заметное сокращение спроса коснулось дорогого сегмента средств контрацепции.

В ассортименте присутствуют презервативы разных ценовых ниш — как бюджетные, так и достаточно дорогие. Вот последние приобретают всё реже и реже, поэтому мы их даже закупать стали меньше, особого смысла нет, — объясняет собеседник издания.

По его словам, если пару лет назад, до наступления пандемии, презервативы «разлетались, как горячие пирожки», то сегодня ситуация изменилась — как бы странно это ни звучало, но люди стали экономить даже на таких вещах.

Представитель аптечной сети фактически подтвердил заявление малайзийской компании Karex, владельца марки Durex — она производит каждый пятый презерватив в мире и экспортирует их в 140 стран. Однако гиганты секса ошиблись с прогнозами: в начале пандемии Karex готовилась к росту спроса своей продукции в десятки раз из-за того, что по всему миру люди вынуждены сидеть дома.

Исследование, подготовленное аналитической компанией DSM Group, подтверждает, что только за пять месяцев прошлого года объём аптечных продаж средств барьерной контрацепции составил 9,9 млн упаковок стоимостью около 2,9 млрд рублей. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года ёмкость рынка презервативов сократилась на 6,3% в рублях и на 7,2% в упаковках.

imago stock&people/Global Look Press

Эксперты предполагают, что желанию безопасной любви мешает и постоянно растущая стоимость презервативов: средняя цена одной упаковки контрацептивов в прошлом году составила 288 рублей. При этом в аптеке один презерватив в среднем обошёлся покупателю в 49 рублей.

По мнению социолога Сергея Таланова, не следует связывать сокращение продаж презервативов с потерей интереса к сексу. В беседе с NEWS.ru он предположил, что тренд связан с ухудшающимся материальным положением граждан. На фоне пандемии многие россияне либо потеряли работу, либо стали зарабатывать значительно меньше:

Это очень тревожный сигнал, что люди экономят на самом необходимом, на то, что непосредственно связано со здоровьем. Хотя можно понять: например, учащемуся колледжа или студенту не всегда по карману приобрести пачку контрацептивов за 400-500 рублей. По этой причине государству следует озаботиться программами по бесплатному предоставлению презервативов — такие действуют в ряде стран Европы.

Руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин напомнил, что ранее неоднократно предлагал устанавливать кондоматы в общественных местах, где продавались бы презервативы по сниженным ценам. Он пояснил NEWS.ru, что такие меры помогли в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции, о которой сегодня так мало говорят в России.

Дорогое удовольствие

Высокая стоимость презервативов в период пандемии действительно стала серьёзной проблемой. К слову, ранее на неё обращала внимание депутат Оксана Пушкина, которая заявляла в интервью журналистам, что «800 рублей за упаковку — это просто неподъёмная цена для многих». По её словам, необходимо выдавать их всем желающим без выделения отдельных групп. «Вот школьникам и студентам абсолютно точно. Иначе беда неминуема», — указывала Пушкина.

При этом в Федеральной антимонопольной службе признавали, что товарный рынок презервативов на территории России представлен преимущественно изделиями иностранного производства, доля отечественных средств индивидуальной защиты незначительна.

pixabay.com

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в беседе с NEWS.ru предположил, что экономический фактор — один из важнейших.

Даже 50 рублей за презерватив — это очень дорого для малообеспеченных граждан, особенно для молодёжи. Человек ещё подумает, что купить — пару бутылок пива или пачку презервативов, — пояснил эксперт.

Он полагает, что тенденцию необходимо отслеживать в динамике: если негативный тренд сохранится, то государству придётся включиться в ситуацию. Академик привёл в пример Францию, где малоимущим гражданам выдают рецепты, по которым они вправе получить совершенно бесплатно презервативы — они закупаются за счёт средств страховых компаний.

Однако у падения спроса на контрацептивы могут быть и иные причины. В числе таковых — сокращение на фоне пандемии коронавирусной инфекции случайных связей. Люди стали меньше путешествовать, ездить в служебные командировки и ходить в ночные клубы. Такую гипотезу в разговоре с корреспондентом NEWS.ru озвучил вице-президент независимой психиатрической ассоциации России, сексолог Алексей Перехов. Он выразил уверенность, что в целом секса меньше не стало, однако допустил, что россияне стали реже пользоваться средствами защиты.

Сексуальная жизнь никуда не исчезает, такого не происходило ещё никогда. Ну да, возможно, в Казахстане на несколько дней стали меньше заниматься сексом, но в целом всё в порядке. Я ежедневно консультирую пациентов; поверьте, в публичных домах спрос на услуги не рухнул, значит, всё нормально, — пояснил Перехов.

Ранее социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения в ходе опроса выяснили, что секс для россиян — это способ получить яркие эмоции и удовольствие. Об этом заявили 63 процента участников исследования. 53 процента россиян признались, что секс — это способ выразить любовь. О том, что секс является физиологической потребностью, заявили 41 процент респондентов, причём так отвечает каждый второй мужчина и каждая третья женщина.