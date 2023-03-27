Роспотребнадзор оценил опасность ВИЧ-эпидемии в регионах Роспотребнадзор: в девяти регионах РФ фиксируется первая стадия ВИЧ-эпидемии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В девяти регионах России зафиксирована первая стадия эпидемии ВИЧ, при которой случаи заражения единичны, сообщил глава Специализированного научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, слова которого приводит РИА Новости. Он не стал называть конкретные регионы, отметив, что речь идет о национальных республиках. При этом самая высокая, генерализованная стадия ВИЧ-заболевания отмечается в 27 регионах страны, добавил специалист.

Девять регионов у нас начальные, это в основном небольшие национальные республики, 48 — концентрированные, то есть как минимум пять процентов, а то и больше, наркопотребителей там инфицированы ВИЧ, и 27 — генерализованная стадия, — подчеркнул Покровский.

По его словам, наиболее тяжелая ситуация с ВИЧ-инфекцией сложилась в Иркутской области — там от заболевания страдают порядка 2,6% беременных женщин. Кроме этого, специалист рассказал, что всего инфицировано около 10% заключенных.

Ранее венеролог Александр Русин в разговоре с NEWS.ru подтверждал, что в России наблюдается ощутимый рост числа заражений сифилисом, гонореей и хламидиозом. Он предупредил, что сексуально активным людям важно использовать барьерные методы защиты при всех видах интимной близости. Перечисленные инфекции часто передаются именно через оральные ласки.