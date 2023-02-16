Гинеколог: от сифилиса и гонореи защищает лишь полное отсутствие секса Гинеколог Русин порекомендовал вынужденную моногамию для защиты от инфекций, передающихся половым путем

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Лишь полное отсутствие секса может гарантировать человеку защиту от инфекций, передающихся половым путем (ИППП), заявил в разговоре с NEWS.ru гинеколог-дерматовенеролог Александр Русин. Он подтвердил, что в России, как и во всем мире, наблюдается рост заболеваемости хламидиозом, сифилисом и гонореей. Эти показатели высоки даже в развитых государствах.

Даже среди развитых стран эти цифры высоки. В России сейчас лидируют три инфекции: сифилис, гонорея и хламидии, если не говорить про ВИЧ, а только про то, чем занимается дерматовенеролог. Основной и самый древний способ профилактики — стакан воды. Когда спрашивают, до или после секса, я отвечаю — вместо. Если ты не живешь половой жизнью, то на 99,9% ты защищен от ИППП, — иронизирует доктор.

Фото: Из личного архива Гинеколог и дерматовенеролог Александр Русин

Врач отметил, что в российских регионах наблюдается разная динамика заражения инфекциями, передающимися половым путем. По его словам, где-то это связано с условиями жизни, а где-то с культурными особенностями. В числе антилидеров Москва, Подмосковье, Петербург и Ленинградская область, добавил он.

Если мы возьмем Ямало-Ненецкий автономный округ, где у людей цель — прокормить оленей и выжить, там особо нет такой проблемы. Конечно, болеют все, половую жизнь ведут все нации, но когда ты живешь в маленьком ауле и приходишь в местное КВД, об этом наверняка будут знать другие. В некоторых регионах еще и не регистрируются случаи. Легче пойти в частную клинику, чтобы это не вошло в статистику, — подчеркнул Русин.

Говоря о профилактике, медик отметил, что барьерная защита (презерватив или латексная салфетка) должна присутствовать во всех видах секса, включая оральные ласки. Именно они чаще всего приводят к заражению гонореей, сифилисом и хламидиозом.

Нужно говорить, что вы можете себя защитить и вам было бы лучше. Но у меня есть люди, которые приходят в четвертый раз лечить сифилис. Я говорю одному такому пациенту: «Слушай, давай ты все-таки презервативы будешь использовать». Но он мне отвечает: «Нет, я не хочу». Привить всем и сразу целомудрие — это попахивает культом РПЦ. Я все-таки современный доктор, я этим заниматься не буду, — заключает дерматовенеролог.

При этом Русин считает уместной рекомендацию иметь одного партнера, но уверен, что рассказы о целомудрии бесполезны в профилактике.

Если пофантазировать, я бы порекомендовал условную нормализацию половой жизни. Может быть, какая-то вынужденная моногамия. Было бы неплохо, чтобы у вас был один половой партнер. Но делать целомудрие медицинским термином — это too much, — отметил врач.

Руководитель центра поддержки людей, живущих с ВИЧ, Светлана Изамбаева ранее сообщила NEWS.ru, что в целях недопущения дальнейшего распространения вируса иммунодефицита человека в России необходимо усилить профилактические программы, которые удерживаются на одном уровне в течение 20 лет.