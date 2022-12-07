«Они молчат, общество отвергает»: назван единственный способ остановить ВИЧ Глава центра поддержки людей с ВИЧ Изамбаева предложила усилить профилактические программы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В целях недопущения дальнейшего распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в России необходимо усилить профилактические программы, которые удерживаются на одном уровне в течение 20 лет, рассказал NEWS.ru руководитель центра поддержки людей, живущих с ВИЧ Светлана Изамбаева. По ее словам, об этой проблеме должны говорить не только заболевшие, но и политики и звезды. Если раньше сильно запугивали этим диагнозом, то сейчас ситуация с этим улучшилась, о ВИЧ-инфекции стали больше говорить, просвещать, но все равно это не носит систематического массового характера, как это было в период пандемии коронавируса.

Начался ковид, включилось не только государство, но и медицинские работники. Люди стали говорить об этом, проводить флешмобы, это носило массовый характер. В отношении ВИЧ-инфекции этого никогда не было, как будто это касается каждый раз только заболевших. На различных отчетностях, в том числе государственных, все время есть разделение, стена между ВИЧ-положительными и самим государством, обществом. Пока мы будем разделять, не принимать это, пока про это не будут говорить на верхушках органов власти, об этом должно говорить наше государство, политики, депутаты, звезды. Когда говорят только люди с ВИЧ, это имеет минимизированный характер, — сказала Изамбаева.

Специалист отметила, что сейчас насчитываются единицы людей, которые отрыто говорят о своем заболевании. Изамбаева, которая живет с ВИЧ с 2002 года, подчеркнула, что в России до сих пор нет ни одной программы об адаптации к диагнозу, даже касаемо детей.

Люди боятся приходить за услугами, заболевшие медработники начинают сами лечиться и сталкиваются с проблемами в виде побочных эффектов, не справляются с ними и бросают лечение. Эта проблема есть, поэтому, на мой взгляд, нужно, чтобы про это говорили со всех сторон, начиная от государства, депутатов, заканчивая людьми с ВИЧ, которые узнают о своем диагнозе. Это должна быть открытая информация. Они молчат, потому что общество отвергает, а это только усиливают проблему, — считает Изамбаева.

Как добавила спикер, на сегодняшний день основная причина распространения ВИЧ — половой путь передачи. Изамбаева напомнила о необходимости рассказывать людям про безопасное сексуальное поведение и напоминать о существовании презервативов.

Ранее сообщалось, что Россия заняла пятое место в списке стран с наибольшим числом новых заражений ВИЧ. По данным портал Statista, всего в 2021 году было зафиксировано полтора миллиона новых случаев заболевания, из них 3,9% (58,5 тысячи) приходится именно на РФ. В тройке лидеров по численности новых заражений значатся ЮАР (210 тысяч), Мозамбик (97,5 тысячи) и Нигерия (73,5 тысячи).