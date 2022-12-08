Минздрав отверг включение России в топ стран по распространению ВИЧ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минздраве России назвали провокацией распространенную ранее в СМИ информацию о том, что ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу) включила РФ в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ. В ведомстве подчеркнули, что автор первоначальной публикации ссылается на непроверенные сведения.

В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что собранные из разных открытых источников данные не позволяют оценить ситуацию с распространением ВИЧ.

Кроме того, в Минздраве напомнили, что в РФ один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, который составляет почти 30% населения страны, а охват пациентов антиретровирусной терапией достиг 84% (по данным за 2021 год).

Согласно официальной статистике, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8 % в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2,0% в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тысяч населения, отметили в ведомстве. По итогам прошлого года число живущих с ВИЧ в России достигло 851 754 человека, что составляет около 0,58 % населения страны.

В Минздраве напомнили, что Россия отличается от других стран тем, что имеет собственную программу по борьбе с ВИЧ-инфекцией и финансирует ее из средств федерального бюджета, в то время как другие страны обычно используют гранты, предоставляемые ЮНЭЙДС, а, следовательно, реализуют только те мероприятия, которые им оплачивают.

Ранее портал Statista сообщил, что Россия заняла пятое место в списке стран с наибольшим числом новых заражений ВИЧ. По информации сервиса, всего в 2021 году было зафиксировано полтора миллиона новых случаев заболевания, из них 3,9% (58,5 тысячи) приходится именно на РФ.