В Госдуме сделали прогноз по распространению ВИЧ-инфекции Депутат ГД Леонов предупредил о вероятном росте числа ВИЧ-заболевших

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество пациентов с ВИЧ в России может продолжить расти из-за появления эффективных методов противодействия вирусам, предупредил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В беседе с Lenta.ru он пояснил, что показатель ВИЧ-инфекции согласно последним прогнозам увеличится.

Количество заболевших растет в любом случае. Прогнозы таковы, что заболеваемость будет продолжать расти. Сейчас появились очень эффективные препараты, благодаря которым они полноценно живут активной жизнью, ранее такие пациенты погибали от других заболеваний. Теперь, так как терапия достаточно эффективная, заболеваемость возрастает, — отметил Леонов.

По словам парламентария, людям необходимо ответственно подходить к своему здоровью. Он напомнил, что ВИЧ-инфекция чаще всего распространяется половым путем, поэтому следует использовать средства защиты в виде презервативов и отказаться от беспорядочных сексуальных связей.

Ранее в девяти регионах России зафиксировали первую стадию эпидемии ВИЧ, при которой случаи заражения единичны. Глава Специализированной научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский уточнил, что самая высокая, генерализованная, стадия ВИЧ-заболевания отмечается в 27 регионах страны.