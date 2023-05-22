Жители Красноярского края старше 50 лет стали чаще болеть СПИДом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае наблюдается рост заболеваемости СПИДом среди местных жителей старше 50 лет, пишет EADaily со ссылкой на Telegram-канал главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева. По словам специалиста, проблема распространения ВИЧ-инфекции остается в регионе актуальной на протяжении нескольких лет.

Ежегодно на протяжении последних трех лет в Красноярском крае регистрируется более двух тысяч случаев заболевания, — уточнил Горяев.

В Красноярском крае среди ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины — 60,6%. При этом самым распространенным способом заражения остается передача заболевания половым путем — таких случаев зафиксировано 77,3%. Роспотребнадзор напомнил, что пользоваться следует только своими средствами личной гигиены. Кроме того, не стоит вступать в незащищенные половые отношения.

В девяти регионах России ранее зафиксировали первую стадию эпидемии ВИЧ, при которой случаи заражения единичны. Глава Специализированной научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский уточнил, что самая высокая, генерализованная, стадия ВИЧ-заболевания отмечается в 27 регионах страны.