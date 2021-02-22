В Турции назвали пять продуктов для красоты кожи

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Турецкий диетолог Салих Гюрель перечислила продукты, которые оказывают положительное влияние на здоровье кожи.

По её словам, важную роль играют витамины E, A и C. Больше всего полезных для кожи веществ содержат морковь, тыквенные семечки, горький шоколад, фундук и красный сладкий перец. Так, в моркови много витамина A, который приносит пользу глазам и коже. Тыквенные семечки являются источником цинка, отвечающего за коллаген и регенерацию клеток.

В горьком шоколаде диетолог советует искать флавонолы и антиоксиданты, увлажняющие кожный покров и регулирующие кровообращение. Однако следует съедать не более 28 граммов в день. Витамин E помогает предотвратить «фотостарение» кожи. Им богат фундук. А вот витамин C и каротиноиды содержатся в красном сладком перце. Употребляя его в пищу, можно усилить приток крови к коже, передаёт Sabah.

Как писал NEWS.ru, ранее диетолог Маргарита Макуха сообщила, что для поддержания и улучшения здоровья мужчинам следует включить в рацион красное мясо, морскую рыбу, мидии, мясо птицы и гранат. В них содержится наибольшее количество жирных кислот и белка, которые отвечают за выработку тестостерона.