Терапевт предупредила, чем грозит увлечение капельницами красоты

Увлечение внутривенными инъекциями с витаминами, минералами и аминокислотами повышает риск аллергических реакций и анафилаксии, заявила «Здоровью Mail» терапевт Ольга Титаренко. Так называемые капельницы красоты грозят гипервитаминозом и инфекционными осложнениями.

Процедура может привести к избытку витамина B6 в организме, предупредила Титаренко. Он проявляется онемением конечностей, нарушением координации и парестезией. Не исключен и избыток витамина С, чреватый образованием камней в почках. Обилие B3 в организме, в свою очередь, опасно головокружением и даже поражением печени.

Капельницы красоты также могут снизить способность организма самостоятельно усваивать нутриенты, уточнила врач. К тому же регулярный прием антиоксидантов через капельницы опасен сбоем в клеточных процессах. Это увеличивает риск рака, сердечно-сосудистых и других болезней.

Эндокринолог Лариса Бавыкина ранее заявила, что бесконтрольный или самостоятельный прием витаминов группы В в форме лекарственных препаратов крайне опасен. Это чревато развитием серьезных заболеваний, в том числе рака.