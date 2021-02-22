Названы продукты для улучшения здоровья мужчин

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Для поддержания и улучшения здоровья мужчинам следует включить в рацион красное мясо, морскую рыбу, мидии, мясо птицы и гранат. В них содержится наибольшее количество жирных кислот и белка, которые отвечают за выработку тестостерона.

У мужчин мышечная ткань более развита, чем у женщин, напомнила диетолог Маргарита Макуха. Поэтому, по её словам, для её поддержания важно в достаточном объёме употреблять белковую пищу, способствующую синтезу гормона. Этот важный процесс в организме в немалой степени зависит именно от состава и качества потребляемой пищи, передаёт РИА Новости.

Внимание имеет смысл обратить на продукты с содержанием полиненасыщенных жирных кислот. Врач отметила, что это растительные масла, жирная морская рыба, ростки пшеницы, орехи и авокадо. Не менее важны цинк и селен, которые можно получить из бананов, злаков, капусты, морепродуктов, имбиря и чеснока.

Специалист также обратила внимание на то, что вредная еда и напитки отрицательно сказываются на процессе выработки мужских гормонов.

Впрочем, судя по всему, большинство россиян такие секреты здоровья либо знают, либо понимают интуитивно. Об этом свидетельствует рост продаж указанных продуктов. К примеру, гранат в январе покупали на 95% больше в годовом выражении, морскую рыбу — на 92%, говядину — на 89,5%, а мидии — 73%.

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