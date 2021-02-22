Вино, кофе, молоко: Мясников рассказал, как снизить риск диабета

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Людям с повышенной предрасположенностью к диабету второго типа следует внимательнее отнестись к своему рациону. В него следует включить ряд продуктов, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, факторами риска развития диабета являются генетика, возраст и избыточный вес, особенно в районе живота. Склонными к диабету, добавил он, во взрослой жизни оказываются и недоношенные младенцы.

Впрочем, правильное питание поможет не допустить появления проблемы, отметил теледоктор.

Бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока снизят риски развития диабета, — посоветовал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что лишние килограммы более опасны для здоровья мужчин, чем женщин. Как писал NEWS.ru, поначалу они могут не влиять на организм, однако со временем могут развиться сахарный диабет, атеросклероз, появиться проблемы с сосудами и давлением.