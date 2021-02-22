Диетолог объяснила, почему лишние килограммы опаснее для мужчин

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Лишние килограммы более опасны для здоровья мужчин, чем женщин. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.

Она объяснила это гормональными особенностями организма. По словам специалиста, избыточный вес не вредит представительницам слабого пола. Наоборот, это только поможет пережить менопаузу, так как такие килограммы берут на себя роль эндокринного органа.

У мужчин эту роль на себя берет животик, который начинает вырабатывать, по сути, аналоги женских половых гормонов [эстрогенов]. В результате падает тестостерон, а он у мужчин отвечает за целый ряд важных вещей, включая сохранение физических параметров и мышц, — цитирует Соломатину «Вечерняя Москва».

Она добавила, что поначалу лишние килограммы могут не влиять на здоровье мужчины, однако со временем могут развиться сахарный диабет, атеросклероз, появиться проблемы с сосудами и давлением.

Она назвала наихудшей ситуацию, когда достаточно молодого человека настигает инсульт. До удара мужчина может внешне выглядеть абсолютно здоровым, но всё это в одночасье может привести к летальному исходу.

Соломатина отметила, что в России сейчас проявляется тенденция на избыточную массу тела. При этом диетолог призвала не путать лишний вес с ожирением: россиян с избытком килограммов уже 40–50% от населения страны, но граждан с ожирением, которое является заболеванием, пока меньше, чем, например, в США. Впрочем, эта разница сокращается.

Ранее, как писал NEWS.ru, Соломатина объяснила, сколько можно съесть, например, сельдерея, чтобы не столкнуться с серьёзными проблемами со здоровьем и не оказаться на операционном столе. Дело в том, что некоторые овощи содержат много дубильных веществ и крупных волокон, которые могут вызвать закупорку желудка, а затем и разрыв кишечника.