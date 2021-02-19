Врач назвала продукты, которые могут разорвать кишечник

https://static.news.ru/photo/5adc7bd6-7294-11eb-8476-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые овощи содержат много дубильных веществ и крупных волокон, которые могут вызвать закупорку желудка, а затем и разрыв кишечника. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, сколько можно съесть, например, сельдерея, чтобы не столкнуться с серьёзными проблемами со здоровьем и не оказаться на операционном столе.

Дубильные вещества, которые содержатся в волокнистых продуктах, например, сельдерее, капусте, редьке, айве, приводят к образованию безоаров. Это инородные тела, которые скапливаются в желудке. Они не перевариваются, и их скопление увеличивает кишечник. Безоары, продолжила Соломатина, могут ещё и наматываться на другие частицы еды и при их большом скоплении может понадобиться экстренная операция.

К врачам с подобной проблемой недавно обратилась 45-летняя москвичка, у которой из-за объедания хурмой диаметр кишечника увеличился с 3–6 до 24 сантиметров. Выяснилось, что за пять дней до госпитализации она съела полтора килограмма этого фрукта. Такой рацион спровоцировал у женщины острую кишечную непроходимость, — рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Врач также напомнила, что переедание может привести не только к другим проблемам со здоровьем, но и к летальному исходу.

С Соломатиной солидарен и врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов. Он ранее предупредил, что чрезмерное потребление фруктов и овощей без тщательного пережёвывания также может привести к кишечной непроходимости. Но этому риску подвержены и любители беляшей и хинкали, передавал NEWS.ru.