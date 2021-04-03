Употребление сладостей в детском возрасте ухудшает память человека

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Проблемы с памятью могут возникнуть у взрослого человека, если в детстве он употреблял много сладкого. К такому выводу пришли американские учёные, сообщает журнал Translational Psychiatry .

В ходе исследования с использованием крыс животных поделили на две группы. Одну из групп с детства регулярно поили сладкими напитками. Во взрослом состоянии у грызунов возникли проблемы с памятью. Как удалось выяснить, у них нарушены функции гиппокампа — области мозга, которая отвечает за память.

По мнению специалистов, детям в возрасте от 4 до 6 лет можно употреблять не более 19 граммов сахара в день, от 7 до 10 лет — не более 24 граммов, а с 11 и старше — не более 30 граммов.

Теперь учёные намерены установить, поможет ли здоровая диета и физическая культура нивелировать повреждения, нанесённые сладким.

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