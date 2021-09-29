Психолог рассказала, как справиться с осенней тревогой и бессилием

Сложная ситуация в обществе, мировая пандемия, тяжёлая работа и многие другие проблемы приводят к накапливанию общей усталости, подавленности и депрессии. Чтобы с ними справиться необходимо следить за своим настроением, правильно питаться, заниматься спортом, а также достаточно спать и отдыхать. Об этом KP.RU рассказала доктор психологических наук, профессор кафедры Научных основ Экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова.

То, что сейчас одновременно проявилось столько трудностей, приводит к так называемому «порогу адаптации», за которым — значительно повышаются риски психических отклонений, заболеваний и смерти, что в условиях пандемии требует грамотного противодействия, — отмечает специалист.

По её словам, чтобы справиться с тяжёлым и депрессивным состоянием необходимо продолжать общаться с близкими людьми и не замыкаться в себе, постоянно учиться чему-то новому и полезному, ходить в музеи и на экскурсии. Также не стоит забывать радости и хорошем настроении.

Если кажется, что ну ничего в жизни не радует, можно вспомнить, а чему вы радовались в детстве и попробовать повторить этот опыт. Например, можно покачаться на качелях. Походить по лужам, пошуршать опавшей листвой, найти гриб, — предложила эксперт.

Не менее важна постоянная физическая активность, вкусная и полезная еда, правильный сон и отдых. Все это поможет держать здоровье в тонусе и не впасть в депрессивное состояние. Но если все вышеперечисленные способы не помогают, стоит обратиться за помощью к специалисту за психологической поддержкой, резюмировала Розенова.

Ранее консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова рассказала, что холодная и дождливая погода может вогнать людей в депрессивное настроение. По её словам, в осеннее время лучше изменить свой привычный ритм жизни и снизить активность. Кроме этого, больше времени нужно уделять отдыху.