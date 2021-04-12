Названа причина хруста суставов

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Щелчки и хруст суставов у человека связаны со свойствами синовидальной жидкости, находящейся в любом здоровом суставе. Чем эта жидкость гуще, тем хруст громче. Об этом рассказал заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

В интервью радио Sputnik Кабычкин пояснил , что густота синовидальной жидкости связана с низкой и недостаточной физической активностью.

Когда человек активно двигается, улучшается кровообращение, синовиальная жидкость активно выделяется в полости сустава для адекватной его смазки. Чем интенсивнее движения и чем их больше, тем больше синовиальной жидкости, тем более она разжижается, и суставы не хрустят, — сообщил мануальный терапевт.

По словам медика, если хруст возникает при занятиях спортом, упражнения прекращать не нужно, однако и перегружать организм не следует, поскольку это может привести к проблемам в опорно-двигательном аппарате.

Лучше обратиться к специалисту, чтобы определить, какие физические нагрузки оптимальны для вас, тогда вся жизнь перестанет быть «хрустящей», — отметил врач.

Кроме того, по словам Кабычкина, хруст может быть хроническим. В этих случаях обычно речь идёт о мелких суставах — например, о хрусте пальцев. Патологии в этом нет, но если хруст сопровождается болью или звук возникает в районе сустава челюсти — это повод обратиться к врачу.

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