Врач назвал сроки цветения растений-аллергенов

https://static.news.ru/photo/77d13064-9bad-11eb-8d13-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весной десятки миллионов людей начинают страдать от аллергии, которая вызвана пыльцой деревьев, сорняков и травы. Сезон цветения уже начался в средней полосе России. Врач-аллерголог Андрей Звонков рассказал о сроках цветения растений-аллергенов.

Как ни странно, конец зимы — сезон начала цветения некоторых деревьев. В нашей полосе сезон аллергии начинается в конце января — начале февраля, когда зацветают деревья типа орешника и дуба. В марте зацветает верба, ольха местами вывешивает свои серёжки. Сейчас начинает цвести берёза — появляются берёзовые бруньки, — рассказал врач журналистам «Радио 1».

По его словам, аллергия у людей проявляется ещё в раннем детстве на конкретный аллерген. Единственный способ избежать её — это не контактировать с этим аллергеном, чтобы организм не вырабатывал антитела. Это позволяет в течение нескольких недель или месяцев пережить этот период более-менее спокойно. Если же никак нельзя избежать контакта, то нужно уменьшить проявления аллергии.

Можно периодически чистить кровь, удалять антитела, чтобы реакция на контакт с аллергеном была не очень высокой. Полезно носить маски: аллергены гораздо крупнее, чем вирус, они оседают на поверхности маски, — сообщил эксперт.

По его словам, можно также пить препараты, блокирующие проявление аллергии.

Как писал NEWS.ru, симптомы аллергии можно разделить на несколько групп. К первой относятся заложенность носа, осиплость голоса, затруднённое дыхание и кашель — признаки со стороны дыхательных путей. Ко второй группе — связанные с желудочно-кишечным трактом симптомы: боли в животе, тошнота и рвота. Третья группа — это кожные симптомы — покраснение, сыпь, отёчность и зуд. Также симптомами аллергии являются расстройство сознания, снижение артериального давления, бледность, слабость, покраснения, жжение и слезотечение. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.