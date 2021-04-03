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Доктор Комаровский назвал симптомы аллергии

08:23, 05 апреля 2021
Фото: Rene Traut via imago-images.de/Global look Press

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как определить аллергию.

По его словам, симптомы можно разделить на пять групп. К первой относятся признаки со стороны дыхательных путей — заложенность носа, кашель, осиплость голоса и затруднённое дыхание.

Вторая включает симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом: тошнота, рвота и боли в животе. Третья — кожные симптомы, такие как зуд, покраснение, сыпь и отёчность.

Также распознать аллергию можно по слезотечению, покраснениям, жжению, слабости, бледности, расстройству сознания, снижению артериального давления и холодному поту.

Как писал NEWS.ru, ранее терапевт Людмила Лапа предупредила, что в период с марта по апрель, который является самым сложным для аллергиков, следует особенно внимательно относиться к своему здоровью. Не исключено, что потребуется немного скорректировать свои привычки и планы. Первые симптомы аллергии, по её словам, проявляются, когда тает снег и образуется перегной.

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