Доктор Комаровский назвал симптомы аллергии

https://static.news.ru/photo/ec0a9f84-95d0-11eb-8e2a-96000091f725_660.jpg Фото: Rene Traut via imago-images.de/Global look Press

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как определить аллергию.

По его словам, симптомы можно разделить на пять групп. К первой относятся признаки со стороны дыхательных путей — заложенность носа, кашель, осиплость голоса и затруднённое дыхание.

Вторая включает симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом: тошнота, рвота и боли в животе. Третья — кожные симптомы, такие как зуд, покраснение, сыпь и отёчность.

Также распознать аллергию можно по слезотечению, покраснениям, жжению, слабости, бледности, расстройству сознания, снижению артериального давления и холодному поту.

Как писал NEWS.ru, ранее терапевт Людмила Лапа предупредила, что в период с марта по апрель, который является самым сложным для аллергиков, следует особенно внимательно относиться к своему здоровью. Не исключено, что потребуется немного скорректировать свои привычки и планы. Первые симптомы аллергии, по её словам, проявляются, когда тает снег и образуется перегной.