Выжить любой ценой: «Спартак» и «Локомотив» оказались в «группах смерти» ЛЕ

Российские клубы узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы. И «Локомотив», и «Спартак» попали в очень сложные квартеты. «Железнодорожники» сыграют с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем». «Красно-белым» предстоит не менее, если не более жёсткое испытание «Наполи», «Лестером» и «Легией». Рассказываем подробнее об оппонентах россиян и пытаемся понять, на что можно рассчитывать московским клубам.

Ностальгия и суровая реальность

«Спартаку», который в последние недели просто разваливается на глазах, «повезло» ещё и с жеребьёвкой Лиги Европы. Из первой и второй корзин «красно-белым» достались, пожалуй, самые грозные соперники, да и «Легия», находившаяся в четвёртой, тоже не подарок.

Из первой корзины в группу к «красно-белым» попал «Наполи», который в прошлом сезоне финишировал на низком для себя в последние годы пятом месте в серии А и не смог попасть в Лигу чемпионов. До этого несколько сезонов неаполитанцы играли именно там. У команды сумасшедший подбор футболистов, чего стоит один капитан команды Лоренцо Инсинье, который зажигал на победном для сборной Италии Евро.

Общая трансферная стоимость футболистов «Наполи» едва не дотягивает до полумиллиарда евро, а среди всех участников нынешнего розыгрыша Лиги Европы это второй показатель. Возглавляет же этот рейтинг другой соперник «Спартака» по групповому этапу — английский «Лестер». Это ещё один повод удивиться фантастическому невезению спартаковцев.

Для возрастных болельщиков «Спартака» «Наполи» ассоциируется с одним из главных достижений клуба на европейской арене — выходом в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-1990/91. В 1/8 финала того турнира красно-белые дважды скатали нулевую ничью с неаполитанцами, в составе которых в те годы блистал Диего Марадона, и прошли дальше благодаря серии пенальти. Сейчас схожей по масштабу с великим аргентинцем фигуры в Неаполе нет, но и без такого игрока итальянцев можно считать одним из главных фаворитов турнира.

В таком же статусе к Лиге Европы подходит и «Лестер». Несколько лет назад топовые английские клубы откровенно «забивали» на этот турнир, но всё изменилось с введением правила, по которому победитель Лиги Европы получает путёвку в Лигу чемпионов. Попасть в четвёрку лучших в АПЛ, возможно, даже более сложная задача, чем победа во втором по значимости турнире Европы.

Так что «Лестер» вряд ли будет валять дурака в Европе, тем более конкуренция в Англии в нынешнем сезоне у него сумасшедшая. Описание подбора футболистов у «лис» достойно отдельного текста, даже второй состав этой команды способен уничтожить «Спартак».

Третий соперник москвичей — «Легия» — команда уровня «Спартака». Чемпион Польши, в отличие от «красно-белых», в последние годы регулярно играет в Европе, за последние шесть лет команда дважды выходила в плей-офф Лиги Европы. Польский коллектив лишён звёзд европейского масштаба, но может доставить проблемы любому сопернику.

«Легия», в отличие от «Наполи», у болельщиков «Спартака» вызывает двоякие ассоциации. С одной стороны, в сезоне-1995/96 «красно-белые» дважды обыграли поляков в групповом этапе Лиги чемпионов. Именно тогда «Спартак» установил вечный рекорд с шестью из шести победами в квартете.

Второй раз команды встретились через 15 лет, и здесь победителем оказалась «Легия». Варшавская команда во многом сенсационно по сумме двух матчей прошла «красно-белых» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Тогда российские болельщики восприняли этот результат как позор. Сейчас же неудачи в играх с «Легией» будут выглядеть куда более закономерными.

Голубые цвета и старые знакомые

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У «Локомотива», который оказался при жеребьевке во второй корзине, группа немного ровнее и кажется чуть более проходимой, чем у «Спартака». Во многом такое впечатление создаётся из-за уровня игры самих «железнодорожников», которые сейчас находятся в хорошей форме и являются претендентами на чемпионский титул в РПЛ.

Из первой корзины в соперники москвичам достался «Лацио» — не худший, но и далеко не лучший вариант. Итальянцы чуть мене звёздная команда, чем тот же «Наполи» или «Лестер», но её уровень все же несравнимо выше, чем у «Локомотива». Тут есть и победители Евро Чиро Иммобиле с Франческо Ачерби, и чемпионы мира в составе сборной Испании Пепе Рейна и Педро.

В прошлом сезоне римляне вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где в первом же раунде попали под каток в виде «Баварии». Однако в группе итальянцы выглядели уверенно и набрали четыре очка в двух матчах с петербургским «Зенитом».

Соперник «Локомотива» из третьей корзины — «Марсель» — сейчас переживает не лучшие времена, но всё равно это очень серьёзный оппонент. В прошлом сезоне команда заняла низкое для себя пятое место в чемпионате Франции, но состав позволяет ей не только рассчитывать на большее на внутренней арене, но и успешно выступать в Европе.

Руководит «Марселем» колоритный чилийский тренер Хорхе Сампаоли, который приводил свою национальную команду к победе в Кубке Америки. Его карьера в последние годы складывалась по-разному, работа во французском клубе — отличный шанс для специалиста выйти на новый уровень.

А вот из четвёртой корзины в соперники «Локомотиву» достался, пожалуй, самый сильный клуб. «Галатасарай» два года подряд не становился чемпионом Турции, но по подбору футболистов это очень крепкий европейский коллектив. Отдельное приключение для соперников «Галатасарая» — игра с командой на выезде. В Стамбуле болельщики настолько неистово поддерживают команду, что даже грандам увезти три очка оттуда очень тяжело.

«Локомотиву» это хорошо известно. В 2018 году «железнодорожники» на групповом этапе Лиги чемпионов разгромно проиграли «Галатасараю» (0:3) на выезде, но затем дома взяли реванш со счётом 2:0. За 16 лет до этого команды встречались на той же стадии того же турнира, но тогда обменялись выездными победами.

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Группы российским командам достались такие, что невыход из них будет считаться предсказуемым, а выход, особенно в случае «Спартака», огромной сенсацией. Может, нашему футболу пора оттолкнуться от дна и начать возрождение? В матче с сильными соперниками такой ренессанс будет особенно ценным.