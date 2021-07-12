Сильная группа как благословение: Кавазашвили о соперниках «Спартака» в ЛЕ

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru прокомментировал группу московской команды в Лиге Европы. Красно-белым предстоит встретиться в еврокубке с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

Ветеран команды считает, что это хороший жребий для «Спартака», чтобы реабилитироваться, выйти из негативной ауры, которая сейчас царит вокруг.

В чемпионате России они постепенно сдают позицию. А еврокубке они выйдут раскрепощёнными, потому что им терять уже нечего. Они должны показать своё мастерство. Мастерство у них в глубине ещё где-то осталось. Для них тяжелая группа будет стимулом, благословением. Если они приложат усилия, добьются очков, тем самым они смогут закрыть рты всем критикам, — сказал Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru.

Чтобы добиться положительного результата в непростой группе, «Спартаку», по мнению Кавазашвили, нужно «раскрыть крылья и полететь».

С «Бенфикой» они не стушевали. Он играли в агрессивный футбол. Не сумели переломить матч в свою пользу. Претензий к «Спартаку» по игре с «Бенфикой» не было, — заключил он.

Финал Лиги Европы состоится 18 мая 2022 года в Севилье на арене «Рамон Санчес-Писхуан».

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 сыграет в группе H с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».