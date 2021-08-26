«Зенит» узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 сыграет в группе H с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

Команда Сергея Семака попала в групповой этап главного еврокубка как чемпион России прошлого сезона. Больше в Лиге чемпионов не представлена ни одна команда из России.

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 14–15 сентября. Финал главного еврокубка пройдёт в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что футболисты украинского «Шахтёра» удачно завершили ответный матч квалификации плей-офф Лиги чемпионов против французского «Монако». После победы в первом матче (1:0) «горняки» в Харькове уступили в основное время со счётом 1:2, но забили важный гол в дополнительное время.