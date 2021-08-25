«Шахтёр» оставил «Монако» без Лиги чемпионов

Футболисты украинского «Шахтёра» удачно завершили ответный матч квалификации плей-офф Лиги чемпионов против французского «Монако». После победы в первом матче (1:0) «горняки» в Харькове уступили в основное время со счётом 1:2, но забили важный гол в дополнительное время.

У «Шахтёра» единственный гол в основное время забил Марлос. За монегасков дублем отметился Виссам Бен Йеддер. Выход в групповую стадию Лиги чемпионов украинский клуб оформил благодаря тому, что в дополнительное время защитник «Монако» Рубен Агилар срезал мяч в собственные ворота.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин играл с первых минут матча, он был заменён на 77-й минуте, результативными действиями не отметился.

«Монако» продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что в групповой этап Лиги Европы попал московский «Спартак». Это стало известно после того, как столичный клуб проиграл португальской «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов со счётом 0:2. В первой игре в Москве «Бенфика» победила с тем же счётом.