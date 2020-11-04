«Зенит» упустил победу в матче с «Лацио»

https://static.news.ru/photo/3cb3f56e-1ed7-11eb-8512-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» упустил победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Так, счёт открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин на 32-й минуте. Ответный мяч забил нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо на 82-й минуте.

Примечательно, что в добавленное время «Зенит» забил, однако гол не засчитали из-за положения вне игры.

«Зенит» набрал первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, клуб занимает последнее место в турнирной таблице. У «Лацио» 5 очков и первое место.

Ранее NEWS.ru писал, что болельщики «Зенита» устроили перформанс в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио».

Фанаты вывесили на трибунах огромный баннер с колоритными персонажами Петербурга.