Определились соперники «Локомотива» и «Спартака» в Лиге Европы

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27 августа в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22, на которой определились соперники двух российских клубов — «Локомотива» и «Спартака».

Команда Марко Николича в Лиге Европы сыграет в группе E против итальянского «Лацио», французского «Марселя» и турецкого «Галатасарая».

«Спартак» выступит в квартете С вместе с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

​Финал Лиги Европы состоится 18 мая 2022 года в Севилье на арене «Рамон Санчес-Писхуан».

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 сыграет в группе H с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».