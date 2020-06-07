Пока европейские национальные футбольные чемпионаты один за другим возвращаются к жизни, а Криштиану Роналду победоносно пересчитывает свой нажитый непосильным трудом миллиард долларов (видит Бог, не последний), в итальянском футболе разгораются страсти. NEWS.ru рассказывает, к каким неординарным решениям пришли боссы клубов Серии А (высшего дивизиона чемпионата Италии) по итогам состоявшейся на днях ассамблеи, как раз посвящённой рестарту сезона, прерванного пандемией COVID-19.

Чего хотят футбольные «карбонарии»

Ранее было определено, что приостановленный чемпионат-2019/20 в Серии А возобновится 20 июня — в этот день будут проведены доигровки отдельных матчей тех туров, которые не были полностью сыграны ещё в марте ввиду стремительно надвигавшейся на Апеннины эпидемии. В первых двух поединках после трёхмесячной паузы сыграют «Торино» — «Парма» и «Верона» — «Кальяри».

Но вернётся большой футбол в Италию неделей раньше: по уточнённым данным, два полуфинала Кубка страны состоятся не 13 и 14 июня, а 12-го (туринский «Ювентус» против «Милана») и 13-го («Наполи» против «Интера») числа. 17 июня победители этих встреч в очном поединке разыграют трофей, после чего все клубы полностью сосредоточат своё внимание на доигрывании чемпионата страны, в котором командам предстоит провести по 12–13 матчей.

Казалось бы, составлен чёткий план действий на оставшуюся часть сезона, который необходимо только реализовать, неукоснительно выполняя все требования медицинского регламента и санитарные нормы. Однако горячие итальянцы решили подстраховаться и заранее густо расстелить соломку, затеяв оживлённую дискуссию на тему: «Что делать, если чемпионат страны вновь придётся поставить на паузу в случае второй волны пандемии?».

Габриэле Гравина Massimo Paolone/Lapresse/Global Look Press

Президент местной Федерации футбола Габриэле Гравина предложил в таком случае пожарный вариант в виде проведения скоротечной серии плей-офф для определения чемпиона, участников еврокубков, а также неудачников, покидающих Серию А. Однако участники ассамблеи приняли это предложение в штыки и подавляющим большинством голосов (16 против четырёх, из которых трое воздержались) заблокировали его.

Представители клубов высказались за иной сценарий «аварийного» завершения чемпионата. По их мнению, места в итоговой таблице должны быть распределены по среднему количеству набранных командами очков на момент остановки турнира. Но главная «бомба», порождённая коллективным разумом боссов итальянских клубов, — требование — не присуждать никому в этом сезоне чемпионский титул (так называемое «скудетто») и сохранение всеми аутсайдерами места в элитном дивизионе.

Не правда ли, последний пункт в петиции футбольных «карбонариев» что-то отчётливо напоминает российским болельщикам? Ну, конечно же, ещё совсем недавно, когда не было никакой гарантии, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) будет возобновлён, у нас тоже звучали подобные предложения! Нет, лишать петербургский «Зенит» практически заслуженного чемпионского титула никто не собирался, а вот идею временно «закрыть» лигу на вылет (то есть избавить два худших клуба от малоприятной процедуры перехода в Футбольную национальную лигу — турнир более низкого ранга) продвигали, и очень даже активно.

«Код против хитрецов» от Гравины

Были в России также и альтернативные варианты — расширить элитный дивизион, чтобы никто из него в этом сезоне не вылетал, а два лучших представителя ФНЛ получили возможность сыграть на более высоком уровне. Но если у нас расширение привело бы к увеличению числа команд до 18, то в Италии — до 22 или даже 23. Поскольку стандартный комплект Серии А — ровно два десятка клубов.

На ближайшем совете Федерации футбола Гравина наверняка окажется меж двух огней, поскольку представители Серии Б (аналог российской ФНЛ) будут ожесточённо отстаивать свои права и бороться хотя бы за потенциальное расширение высшего дивизиона. Но с учётом того, что летом 2021 года намечено провести перенесённый Евро-2020, а сезон-2020/21 уже точно придётся начать позже обычного — в сентябре, уместить в сжатые сроки календарь Серии А для 22 клубов никак не получится.

В общем, подумать и поспорить есть о чём. Но сейчас уже можно констатировать любопытный факт: не Россия по привычке перенимает передовой футбольный опыт, а наше ноу-хау вполне может быть востребовано и адаптировано в одной из ведущих футбольных стран. Чем не повод для гордости руководителям РПЛ?

А ведь не так давно NEWS.ru рассуждал на тему, как хорошо было бы российскому футболу организовать рестарт своего чемпионата по образцу германской Бундеслиги, избежав ошибок и скандальных ситуаций итальянского первенства. На деле же всё может выйти совсем наоборот: это Италия пойдёт российским путём! Правда, никому не известно, куда этот путь заведёт...

Впрочем, если уж на Апеннинах занялись разбрасыванием страховочной соломки, то стараются сделать это по максимуму. Поскольку некоторые клубы для лоббирования своих интересов могут в нужный момент прикрыться необходимым количеством футболистов, инфицированных коронавирусом, Габриэле Гравина, как информируют осведомлённые источники, уже разработал так называемый «код против хитрецов». На самом деле это будут весьма жёсткие меры (вплоть до исключения из чемпионата), направленные против клубов, которые попытаются сознательно нарушить медицинский протокол, чтобы сорвать доигровку чемпионата.

И здесь мы можем провести некоторые аналогии с российским чемпионатом. Никто ведь не забыл, что первый инфицированный футболист в РПЛ появился именно в московском «Локомотиве» (перуанский форвард Джефферсон Фарфан) — а ведь «железнодорожников» как никого устраивало досрочное окончание прерванного сезона с сохранением второго места в таблице, дающего право сыграть в Лиге чемпионов. А затем в рядах «красно-зелёных» обнаружились ещё сразу четверо носителей коронавируса. При этом руководство клуба на каждом шагу твердило о необходимости зафиксировать текущие результаты чемпионата РПЛ без его доигрывания.

Так что, как ни крути, а у нашего футбола эпохи коронавируса не так уж мало общего с итальянским. Даже чемпионаты в обеих странах возобновляются практически одновременно: РПЛ — 19 июня, Серия А — 20-го. Посмотрим, чей выход из весенней «коронаспячки» окажется более успешным и безболезненным.