Чемпиона Италии по футболу хотят определить через плей-офф

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что победитель чемпионата Италии по футболу может быть определён при помощи плей-офф.
В случае запланированного возобновления чемпионата 13 июня нам придётся играть в плотном графике. Мы должны быть готовы к различным вариантам. Возможно, нам придётся определить победителя с помощью плей-офф, — цитирует Гравина Rai.
Ранее сообщалось, что Серия А, прерванная из-за пандемии коронавируса, возобновится 13 июня, писал NEWS.ru. При этом девять клубов чемпионата Италии отказываются возобновлять тренировки 18 мая из-за недовольства медицинского протокола лиги.
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