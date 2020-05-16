Чемпиона Италии по футболу хотят определить через плей-офф

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Главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран считает, что возобновление сезона станет для болельщиков отдушиной.

В первую очередь они [РФС и РПЛ] отталкивались от всех моментов, приводили консультации — не с бухты-барахты принимали решения. Его принимали люди, владеющие большей информацией в том числе в отношении...