В последние дни были сделаны три широких шага к возобновлению приостановленного пандемией COVID-19 чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Сначала соответствующее решение принял исполком Российского футбольного союза (РФС), затем правительство РФ сняло ограничения на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров, и наконец, в клубы был разослан проект медицинского регламента, подробно описывающего организацию тренировочного процесса и официальных матчей в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Тем не менее, NEWS.ru в предлагаемом материале пытается найти ответ на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо для футболистов, готовящихся вернуться к своей профессии при необходимости соблюдения множества санитарных ограничений.

Даже немцам не обойтись без плевков и обнимашек—ладушек

Минувший уик-энд можно раскрашивать алым цветом в календаре футбольных болельщиков всей Европы, а возможно, и всего мира — ведь в эти выходные состоялись первые официальные матчи после двухмесячного глобального карантина, на котором вынужденно оказался весь мировой спорт в разгар пандемии коронавируса. Наверное, символично, что впереди планеты всей оказалась Германия, чьи традиционные национальные черты характера помогли быстрее прочих обуздать (нет, пока ещё не победить) опасное заболевание.

Если Германия не сможет возобновить чемпионат, то никто не сможет. Впечатляет то, с каким успехом в Германии борются с вирусом. И если там не смогут завершить сезон Бундеслиги, то кто сможет? — задал риторический вопрос чемпион мира-2014 в составе бундесманншафт, полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос.

Действительно опыт педантичных и аккуратных во всём немцев по скорейшему выходу из коронакризиса и возобновлению футбольного чемпионата (причём, заметьте, во всех дивизионах, а не только в элитном) можно и нужно фиксировать для истории и смело брать на вооружение. Самым тщательным образом разработанный медицинский протокол объёмом в полсотни страниц, едва ли не пошагово регламентирующий действия каждого футболиста, тренера, работника клуба или стадиона, уже успел стать притчей во языцех.

Первый после длительной вынужденной паузы тур Бундеслиги наглядно продемонстрировал, что при должном отношении каждого участника процесса к своим обязанностям можно не только максимально (насколько это возможно) соблюдать санитарные нормы даже во время матча, но и показывать при этом высококлассный футбол. Последнее, конечно, удалось не всем, но лидеры, в первую очередь дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария», своё реноме подтвердили, одержав победы.

А вот пробившийся в четвертьфинал также поставленного на паузу розыгрыша Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» в домашнем поединке с «Фрайбургом» сумел лишь в концовке уйти от поражения, чем не преминула воспользоваться мёнхенгладбахская «Боруссия», уверенно победившая во Франкфурте «Айнтрахт» и поднявшаяся на третье место в таблице чемпионата. Вот вам, кстати, и ещё один аргумент в пользу доигрывания прерванного сезона: каждый тур может изменить положение команд в таблице, что в конечном итоге окажет влияние на состав участников еврокубков.

Безусловно, в такой эмоциональной игре, как футбол, даже немцам трудно держать себя в рамках «регламентных приличий». Скажем, главные тренеры стояли у кромки поля без защитных масок, хотя должны были «приспускать их лишь в моменты голосовых подсказок игрокам на поле». А сами футболисты и поплёвывали на газон, хотя медицинский протокол рекомендовал воздержаться от этого, и в обнимашки—ладушки играли после забитых мячей.

Но всё это, как говорится, неотъемлемые моменты рабочего процесса. И, даже если у кого-то из игроков или тренеров при очередном тестировании будет выявлен коронавирус, велика вероятность, что ситуация не выйдет из-под контроля, источник заболевания мгновенно локализуют и изолируют, а чемпионат Бундеслиги всё равно доведут до логического завершения.

Bernd Feil/Global Look Press

На Апеннинах надеются играть со зрителями на трибунах?

Выше был описан путь, по которому из коронавирусных оков следует выбираться российскому футболу. Благо, тот самый талмуд — медицинский протокол, разработанный в Германии, был переведён на русский язык и взят за основу для клубов РПЛ. Однако существует опасность свалиться на другую тропинку, по которой можно уйти совсем в другую сторону. Или пройти по замкнутому кругу.

Речь идёт об Италии, где футболисты с 5-6 мая получили возможность индивидуально тренироваться в спортивных центрах клубов (хотя изначально власти не давали разрешение на их открытие), а с 18-го числа тренировочные занятия могут проводиться в маленьких группах. При этом властные структуры отказались от затеи «закрыть» команды в полном составе на базах, поскольку у некоторых клубов спортивные центры попросту не приспособлены для полноценного проживания.

Существенно изменились требования к медицинским подразделениям итальянских клубов. Если раньше на них лежала вся ответственность за распространение инфекции в их клубе (эскулапам могло грозить до 12 лет тюрьмы), то теперь таким серьёзным санкциям они могут быть подвергнуты только в случае вопиющих нарушений и особо тяжких последствий.

До недавнего времени разработанный для высшего итальянского дивизиона — серии А — медицинский протокол предусматривал полный 14-дневный карантин для всех игроков, тренеров и сотрудников клуба, если в нём обнаруживался хотя бы один инфицированный. Разумеется, при таком раскладе даже возобновлять чемпионат не было смысла, поскольку в некоторых клубах (например, в «Фиорентине») имеются носители коронавируса, пусть и в единственном числе. Теперь же санитарная инструкция изменена таким образом, что позволяет по германскому образцу изолировать этого заболевшего, а остальным одноклубникам предписывает лишь медицинское тестирование.

Но главная проблема футбола на Апеннинах в том, что местные власти фактически за две недели резко изменили своё отношение к режиму изоляции. Скажем, с 18 мая люди могут свободно перемещаться внутри своего региона, открываются гостиницы, рестораны, бары, салоны красоты, а дома можно принимать гостей.

Massimo Paolone/Lapresse/Global Look Press

С 25 мая планируется открыть доступ в спортивные и тренажёрные залы, бассейны, а с 3 июня может быть снят запрет на перемещение людей между регионами, а также на въезд в страну туристов из стран ЕС без 14-дневного карантина.

Между тем в конце апреля правительство предлагало куда более сдержанный план выхода из режима самоизоляции. Однако затем вынуждено было отступить после протестов глав некоторых регионов, представителей церкви, бизнеса и футбольных чиновников, настаивавших на скорейшем возобновлении чемпионатов в сериях А и Б.

Приостановленный сезон в Италии пока планируется возобновить 13 июня в принятом, казалось бы, по умолчанию формате «без зрителей». Однако дату рестарта не подтверждают ни премьер правительства Джузеппе Конте, ни спортивный министр Винченцо Спадафора. Стоит обратить внимание на один нюанс: с 15 июня итальянские власти готовы открыть для публики театры и кинотеатры. Значит, выходит, что и болельщики вправе рассчитывать на допуск на трибуны стадионов и просмотр футбольных матчей «живьём»?

Легионеры возвращаются, болезнь Фарфана не пугает

Очевидно, что итальянский путь преодоления последствий пандемии выглядит куда более рискованным и чреватым новыми вспышками опасного заболевания. Разумеется, в России до конца нынешнего года вряд ли у кого-нибудь может возникнуть мысль в полном объёме (то есть с абсолютно свободным доступом для всех желающих) возобновить работу объектов культуры и спорта. Но давайте не будем лукавить: по своему менталитету среднестатистический российский гражданин куда ближе к жителю Апеннин, нежели к рядовому немцу. А последнему, как известно, то смерть, что русскому — хорошо.

Кстати, уже сейчас приходилось читать в интернете посты разочарованных коллег-журналистов, посмотревших первые посткоронавирусные матчи Бундеслиги. Дескать, игры даже классных команд в унылом антураже пустых трибун — это совсем «не то». Опомнитесь, ребята! Жить в новой футбольной реальности придётся как минимум до конца нынешнего сезона (дай Бог, чтобы удалось его возобновить и доиграть), скорее всего — до конца календарного года, а в случае необычайной живучести пресловутого вируса — и вовсе неопределённый и весьма длительный срок.

Так что лучше и конструктивнее будет не распространять по Сети стенания по поводу отсутствия создаваемой болельщиками атмосферы, а учиться ценить футбольное зрелище в таком виде, каким оно обречено быть здесь и сейчас. И говорить спасибо за то, что оно вообще вернулось в наш мир, сразу раскрасив его яркими красками.

Кстати, в проекте русифицированного медицинского регламента говорится и о том, что во время матчей РПЛ, которые планируется возобновить 21 июня, на стадионах из представителей СМИ смогут присутствовать только сотрудники основного вещателя — федерального телеканала «Матч ТВ». Безусловно, этот пункт документа не обрадует репортёров других изданий, интернет—ресурсов, коллег с радио и ТВ, не работающих на «Матче», но всем понятно: лучше вернуть футбол в таком виде — только на телеэкране, чем вовсе лишиться любимого зрелища.

Пока же важнейшим решением следует назвать смягчение российским правительством ограничений на въезд в страну иностранных спортсменов и тренеров. Это означает, что в ближайшее время футболисты-легионеры и зарубежные специалисты смогут вернуться в клубы РПЛ (появилась, например, информация, что одним рейсом из Германии 20 мая в Москву прилетят главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и полузащитник «Динамо» Максимилиан Филипп) и после никем не отменённого двухнедельного карантина приступить вместе со своими командами к полноценному тренировочному процессу. Трёх недель, которые будут в распоряжении всех клубов РПЛ до рестарта чемпионата, должно хватить для набора пусть не оптимальных, но вполне приемлемых кондиций для игры на приличном уровне.

Кроме того, в помощь тренерам и футболистам будет временное послабление, сделанное Международной федерацией футбола (ФИФА), в виде пяти разрешённых по ходу матча замен вместо привычных трёх. Игры Бундеслиги успокоили тех, кто переживал по поводу длительных затяжек времени: дело в том, что эти пять замен можно проводить только в трёх временных слотах. То есть либо дважды проводить двойные замены и одну одинарную, либо в какой-то момент поменять сразу троих игроков, а в двух других случаях — по одному. Иными словами, времени на процедуру замен тратится ничуть не больше, чем обычно.

Ещё один важный факт: обнаружение коронавируса у перуанского нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана не вызвало смятения в РФС и РПЛ и не спровоцировало с их стороны панических телодвижений с криками: «Отменить родительский день!» То бишь единичный случай заболевания не ставит под сомнение всю систему реанимации футбольной отрасли в стране.

Впрочем, всё это уже нюансы посткоронавирусного периода. Главное же — строго следовать примеру немецких коллег, вернувших нам футбольное зрелище и показавших, что найти выход можно из любой кризисной ситуации.