Названа дата возобновления чемпионата Италии по футболу

https://static.news.ru/photo/e89b7a84-a112-11ea-8554-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Lapresse/Global Look Press

Чемпионат Италии по футболу возобновиться 20 июня. Об этом заявил министр спорта страны Винченцо Спадафора.

Чемпионат возобновляется 20 июня. Я также надеюсь, что с 13 по 20 июня состоятся матчи Кубка Италии, — приводит слова Спадафора телеканал Sky Sport.

Турнир возглавляет туринский «Ювентус», на втором месте находится римский «Лацио», а на третьей строчке миланский «Интер».

Ранее стало известно, что матчи Английской премьер-лиги возобновятся с 17 июня. В этот день будут проведены встречи «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».

NEWS.ru писал, что полузащитник «Урала» Петрус Бумаль заявил о желании перейти в английский клуб «Фулхэм». Контракт камерунца с российским клубом заканчивается в июле. Спортсмен заявил, что в «Фулхэме» у него есть друзья. По его словам, очень скоро будет какая-то конкретная информация от английского клуба.