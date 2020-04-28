Сёмин высказался о возможном расширении РПЛ на один сезон

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин поддерживает предложении о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд на один сезон.
Если говорить про 18 команд, то такое мнение можно назвать правильным. В этой группе находится «Ротор», в Волгограде люди ходят на стадион. Если там будут «Химки», то там замечательный стадион, — цитирует Сёмина ТАСС.
При этом специалист заявил, что против досрочного завершения сезона.
Ранее NEWS.ru писал, что состав РПЛ в сезоне-2020/21
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