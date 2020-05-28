Четыре футболиста «Локомотива» cдали положительный тест на COVID-19

https://static.news.ru/photo/e02a3c60-a0cb-11ea-84bd-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Баринов Фото: fclm.ru

Полузащитник Дмитрий Баринов и ещё трое футболистов «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Помимо Баринова коронавирусом заразились Антон Коченков, Тимур Сулейманов и Роман Тугарев. В сообщении клуба говорится, что болезнь у игроков протекает бессимптомно, чувствуют они себя хорошо и находятся в домашних условиях в самоизоляции.

28 мая клуб заехал на базу в Баковке для подготовки к возобновлению чемпионата страны. Футболисты и персонал будут соблюдать все меры предосторожности.

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 21 июня. В 23-м туре «железнодорожники» сыграют дома с «Оренбургом».

Ранее положительный тест на коронавирус сдал нападающий «Урала» Павел Погребняк, писал NEWS.ru.