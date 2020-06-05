Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

https://static.news.ru/photo/44cfdb60-a717-11ea-bd64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Ferrari/Lapresse/Global Look Press

Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим $1 миллиард за карьеру.

За время своей карьеры Роналду заработал $650 млн благодаря контрактам в футбольных клубах, а остальное — с помощью спонсоров и рекламы, сообщает Forbes.

Футболист стал третьим спортсменом, которому удалось заработать более $1 миллиарда, ранее такую сумму заработали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер. В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года, составленным Forbes, Роналду занимает второе место. Футболист заработал $105 млн, его опередил швейцарский теннисист Роджер Федерер (106,3 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что Роналду заработал в Instagram во время пандемии коронавируса c 12 марта по 14 мая €2,1 млн. Футболист, имеющий 219 млн подписчиков, в течение двух месяцев опубликовал четыре рекламных поста от спонсоров. Таким образом, Роналду больше всех спортсменов заработал во время пандемии коронавируса.