У нападающего «Локомотива» Фарфана обнаружен коронавирус

https://static.news.ru/photo/1ca49298-9795-11ea-8d11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У форварда сборной Перу и российской команды «Локомотив» Джефферсона Фарфана подтвердился COVID-19. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

Игрок выступает за российскую команду с января 2017 года. В «Локомотиве» он отыграл 66 матчей и забил 24 гола, а также сделал 12 результативных передач.

Сейчас московский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 балл. На первом месте «Зенит», у которого 50 очков, пишет портал Metaratings.ru.

Клуб на днях официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист Василий Уткин прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».