Мощь Холанна, класс Бензема, трагедия Месси: главные события 1/8 финала ЛЧ Многие фавориты шагнули в следующую стадию, но не обошлось без потерь

Фото: IMAGO/Malcolm Mackenzie/Global Look Press

В Лиге чемпионов завершилась первая стадия плей-офф — 1/8 финала. Баталии лучших клубов Европы растянулись на месяц, однако скучно точно не было. ПСЖ в очередной раз расстался с мечтами о титуле, Эрлинг Холанн устроил яркий перформанс с пятью забитыми мячами, а «Ливерпуль» с «Реалом» повторили прошлогодний финал. Рассказываем подробнее о главных событиях 1/8 финала.

Крушение надежд ПСЖ

Французам откровенно не повезло с жеребьевкой, в 1/8 финала они попали под каток под названием «Бавария». Да, немцы сейчас не то что бы выглядят идеально, но эта команда в любом состоянии может обыграть кого угодно.

Так получилось и с ПСЖ. Французы недурно провели первый матч в Париже, могли вполне рассчитывать на победу и даже дважды забили усилиями Килиана Мбаппе. Однако оба мяча справедливо отменили из-за офсайда. «Бавария» же забила один мяч, но по правилам: Кингсли Коман огорчил бывшую команду, нанеся коварный удар с лету.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look PRess Лионель Месси

Во второй игре мюнхенцы спокойно играли по счету, действуя на контратаках, которые принесли им два забитых мяча. ПСЖ же во главе с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси так и не смог вскрыть оборону соперника, несмотря на обилие шансов. Французы покинули плей-офф с нулем в графе «Забитые голы» и отложили заветную мечту о победе в Лиге чемпионов до следующего года.

Невероятный Холанн

«РБ Лейпциг» сотворил мини-сенсацию, сведя вничью первый домашний матч 1/8 финала с одним из главных фаворитов турнира — «Манчестер Сити». Причем нельзя сказать, что немцы отскочили. Дома команда продемонстрировала смелый атакующий футбол, который принес ей 1:1 на табло и надежды на проход дальше.

Однако эти надежды были безжалостно растоптаны в Манчестере, особо в этом усердствовал Эрлинг Холанн. Норвежская звезда промолчала в Лейпциге, однако на своем стадионе форвард забил аж пять голов, сделав первый пента-трик в профессиональной карьере. Мячи буквально сами находили нападающего в штрафной, а он их профессионально переправлял в сетку. В итоге «Сити» победил с неприличным счетом 7:0, а Холанна заменили на 62-й минуте. Сколько бы он забил, если бы остался на поле до конца?

Фото: IMAGO/Malcolm Mackenzie/Global Look Press Эрлинг Холанн

Этой заменой главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лишил норвежца шанса установить рекорд по количеству голов в одной игре Лиги чемпионов. Холанн лишь сравнялся с Лионелем Месси и экс-спартаковцем Луисом Адриано, который как-то раз оформил пента-трик в футболке донецкого «Шахтера».

Итальянская диктатура

1/8 финала невероятно успешно провели итальянские клубы, которые шагнули в 1/8 финала в количестве аж трех штук. Наиболее неожиданным оказался проход «Милана», который разобрался с крепким «Тоттенхэмом», не дав грозной атаке англичан забить ни одного мяча. Судьбу противостояния решил единственный гол форварда «Милана» Браима Диаса, который тот забил на седьмой минуте первого матча.

Похожим образом сложилось и противостояние «Интера» с «Порту». Итальянцы дома добыли минимальную победу благодаря голу Ромелу Лукаку, а в гостях отстояли нулевую ничью. Причем португальцы были очень близки к переводу игры в дополнительное время, но в концовке встречи игроки «Порту» в течение нескольких секунд угодили в штангу и перекладину.

Унижение андердогов

Третьим итальянским клубом, шагнувшим в 1/4 финала, стал «Наполи». Команда проводит сумасшедший сезон и вот-вот официально оформит титул чемпиона Италии, но и в Лиге чемпионов подопечные Лучано Спаллетти способны пройти очень далеко. В 1/8 финала итальянцы деклассировали «Айнтрахт», который в двух матчах вынул из собственных ворот пять безответных мячей.

Главным открытием группового этапа Лиги чемпионов стал бельгийский «Брюгге». Команда, в которой отсутствуют звезды первой величины, смогла обойти в своем квартете «Байер» и мадридский «Атлетико», а в 1/8 финала попала на «Бенфику», которую сложно отнести к главным топ-клубам Европы.

Однако португальцы преподали суровый урок дерзким бельгийцам. Подопечные Роджера Смита начали с уверенной выездной победы со счетом 2:0, а закрепили успех домашним разгромом — 5:1. В ответном матче дублем отметился блеснувший на ЧМ-2022 Гонсалу Рамуш.

Возрождение «Челси»

«Челси» проводит один из худших сезонов за последние лет 10. Несмотря на многомиллионные траты на трансферы, команда занимает унизительное для себя 10-е место в АПЛ и практически лишилась шансов на попадание в лигочемпионский топ-4. Однако в Европе дела не так плохи.

В первом выездном матче против дортмундской «Боруссии» англичане выглядели лучше соперника, но пропустили контратаку и потерпели минимальное поражение. Однако в Англии случился камбэк. Лондонцы дважды огорчили немцев и заслуженно пошли дальше. Просто удивительно, насколько по-разному в нынешнем сезоне «Челси» выглядит на внутренней и европейской аренах.

Фото: IMAGO/Manjit Narotra/Global Look Press «Челси» против «Лестер Сити»

Крах «Ливерпуля»

Уже в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов встретились прошлогодние финалисты — «Реал» и «Ливерпуль». Однако в этот раз упорной борьбы не получилось. Находящиеся в глубочайшем кризисе англичане еще в домашнем матче практически лишились шансов на продолжение борьбы. Хозяева потерпели сокрушительное поражение со счетом 2:5, а не забивавший на групповом этапе Карим Бензема отметился дублем.

В ответной игре действующий обладатель «Золотого мяча» записал на свой счет еще один гол, который стал единственным в матче и победным для «Реала». Мадридский клуб идет дальше и точно входит в список главных фаворитов Лиги чемпионов.