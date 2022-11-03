Позор «Ювентуса» и вечный антирекорд: чем запомнился групповой этап ЛЧ Сразу несколько грандов провалили турнир, но не обошлось без сюрпризов от аутсайдеров

Фото: IMAGO/Jonathan Moscrop/Global Look Press

Российские клубы в нынешнем сезоне по независящим от них причинам были лишены возможности выступить в Лиге чемпионов, однако поклонники отечественного футбола все равно с интересом следили за сражениями на групповом этапе турнира. Рассказываем подробнее о его главных событиях, героях и антигероях.

Позор грандов

В нынешнем сезоне сразу несколько статусных клубов сенсационно не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. Прежде всего, это касается «Барселоны», которая хоть и попала в сложный квартет с «Интером» и «Баварией», все равно всегда априори воспринимается как один из фаворитов турнира.

В итоге сине-гранатовые смогли дважды обыграть аутсайдера группы «Викторию Пльзень», а в четырех играх с прямыми конкурентами взяли лишь одно очко, сведя вничью домашний поединок с «Интером». Это второй подряд вылет «Барселоны» из группового этапа Лиги чемпионов, хотя до этого подобного не случалось с командой аж с сезона-2000/2001.

Еще одним неудачником нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов стал «Ювентус», который, по всем прогнозам, должен был вместе с ПСЖ спокойно отсекать «Бенфику» с «Маккаби» из Хайфы и становиться участником плей-офф, однако «старая синьора» в очередной раз доказала, что находится в глубочайшем кризисе.

Итальянцы выдали просто чудовищный перфоманс на групповом этапе, выиграв лишь одну домашнюю встречу у «Маккаби». В остальных матчах туринцы потерпели поражения и только по разнице мячей смогли обойти израильтян и заползти в плей-офф Лиги Европы. Кажется, их и там не ждет ничего хорошего.

Компанию «Ювентусу» во втором по значимости европейском турнире мог составить мадридский «Атлетико», но команда Диего Симеоне выступила настолько ужасно, что финишировала последней в далеко не самой «смертельной» группе с «Порту», «Байером» и «Брюгге». Решающей для испанцев стала игра предпоследнего тура с леверкузенской командой, которая завершилась со счетом 2:2. В добавленное время «Атлетико» получил право на пенальти, однако Янник Каррасо не смог его реализовать.

Мне не нравится, когда говорят, что мы на дне, потому что всегда может быть хуже, - таким философским и неоспоримым изречением на провал «Атлетико» отреагировал Симеоне.

Фото: Bruno Fahy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Торжество андердогов

Главной сенсацией группового этапа стал «Брюгге», который сенсационно вышел в плей-офф, оставив позади вышеупомянутые «Атлетико» и «Байер». Первый круг в исполнении бельгийцев и вовсе войдет в историю: номинальный аутсайдер одержал три сухие победы, включая гостевой разгром «Порту» со счетом 4:0. Во втором круге «Брюгге» сбавил обороты, набрал два очка и пропустил вперед португальцев, от которых пропустил те же четыре безответных мяча дома. Однако нынешний групповой этап Лиги чемпионов точно войдет в историю бельгийского клубного футбола.

Приятные воспоминания от нынешнего розыгрыша турнира останутся и у поклонников «Айнтрахта», который попал в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы. За выход в плей-офф немцы бились со «Спортингом», «Марселем», и «Тоттенхэмом», пропустив вперед только последних. Решающим для клуба из Франкфурта-на-Майне стал заключительный тур, в котором команда на выезде одержала волевую победу над «Спортингом». Поргутагльцам для выхода из группы было достаточно ничьей.

Одной из «темных лошадок» плей-офф будет «Бенфика», которая умудрилась занять первое место в группе с «Ювентусом» и ПСЖ. Туринцев португальцы дважды обыграли, а с парижанами оба раза сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1. Это позволило им набрать одинаковое количество очков с фаворитом квартета и обойти оппонентов по не самому очевидному дополнительному показателю.

Дело в том, что у «Бенфики» с ПСЖ был абсолютный паритет не только по личным встречам, но и по разнице мячей, а также по количеству забитых и пропущенных голов. Поэтому пришлось считать взятия ворот на выезде, и в этом компоненте верх взяли португальцы. Добиться этого удалось благодаря выездному разгрому «Маккаби» в последнем туре со счетом 6:1. Причем шестой мяч, который и стал решающим, «Бенфика» забила на второй добавленной минуте усилиями экс-игрока московского «Локомотива» Жоау Мариу.

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Войти в историю

Некоторые поклонники российского футбола до сих пор ошибочно полагают, что московскому «Спартаку» с его нулем очков и 1:18 по разнице мячей в сезоне-2002/2003 принадлежит антирекорд группового этапа турнира. Однако это «достижение» еще десять лет назад превзошло загребское «Динамо», которое с тем же нулем очков в группе смогло сделать отрицательную разницу в 19 мячей.

В этом сезоне на вечный антирекорд замахнулись «Виктория Пльзень» и «Глазго Рейнджерс», и последним-таки удалось войти в историю. Шотландцы потерпели шесть поражений, пропустили 20 голов и забили два мяча. Чехам же с пятью забитыми и 24 пропущенными голами удалось лишь повторить «успех» загребского «Динамо». Хорваты, кстати, участвовали и в нынешнем розыгрыше. В своей группе они заняли последнее место, но на фоне конкурентов в битве за антирекорд выступили просто блестяще: четыре набранных очка и разница мячей 4:11.

Были в нынешнем розыгрыше и рекорды со знаком «плюс». Особняком стоит хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич, которому удалось стать самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов. В последнем туре хорват с пенальти забил «Селтику» в возрасте 37 лет и 54 дней. Ранее достижение принадлежало турку Бураку Йилмазу, которому на момент гола было 36 лет и 244 дня.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов пройдет 7 ноября. Спор за трофей как всегда будет жарким и, наверняка, подарит немало новых сенсаций и поводов для дискуссий.