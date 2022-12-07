Португалия разгромила Швейцарию и последней вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Португалии разгромила команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе победителей хет-триком отметился 21-летний форвард Гонсалу Рамуш, он забивал на 17-й, 51-й и 67-й минутах. Еще по голу забили 39-летний Пепе (33), Рафаэл Геррейру (55) и Рафаэл Леау (90+2). Единственный мяч швейцарцев записал на свой счет Мануэль Аканджи (58).

Нападающий португальской команды Криштиану Роналду появился на поле на 73-й минуте встречи при счете 5:1, заменив Жоау Феликса, который отметился двумя голевыми передачами. Результативными действиями Роналду не отметился.

Сборная Португалии стала последней командой, оформившей путевку в четветьфинал ЧМ-2022. На этой стадии подопечные Фернанду Сантуша 10 декабря сыграют со сборной Марокко, которая ранее во вторник в серии пенальти обыграла команду Испании.

Накануне сборная Бразилии разгромила Южную Корею и также вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Хорватии. Встреча состоится в пятницу, 9 декабря. Хорваты обыграли в серии пенальти команду Японии.

Ранее в 1/4 финала вышли сборные Франции и Англии. Первые со счетом 3:1 обыграли поляков, вторые разгромили Сенегал 3:0. Англия и Франция 10 декабря сыграют между собой. Также в четвертьфинале сыграют друг с другом сборные Аргентины и Нидерландов, эта встреча пройдет 9 декабря.