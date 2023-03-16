Стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

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Стали известны все участники четвертьфинал Лиги чемпионов по футболу. Последние матчи 1/8 финала состоялись 15 марта, и в следующий этап прошли испанский «Реал» и итальянский «Наполи».

«Реал» выиграл у английского «Ливерпуля», в то время как «Наполи» одолел немецкий «Айнтрахт».

Ранее в четвертьфинал вышли итальянские клубы «Милан» и «Интер», английские «Манчестер Сити» и «Челси», португальская «Бенфика» и немецкая «Бавария» из Мюнхена.

Церемония жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в центре итальянского Неаполя фанаты ФК «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» устроили массовые беспорядки и драку с полицией. Столкновение с сотрудниками правоохранительных органов произошло в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. В первом поединке итальянская команда обыграла соперников на выезде со счетом 2:0.