Ожесточенная драка футбольных фанатов и полиции в Неаполе попала на видео

Фото: Ciro Fusco / Keystone Press Agency / Global Look Press

В центре итальянского Неаполя фанаты «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» устроили массовые беспорядки и драку с полицией, пишет Corriere dello Sport. Столкновение с сотрудниками правоохранительных органов произошло в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. В первом матче итальянская команда обыграла своих соперников на выезде со счетом 2:0.

По информации издания, в центр города прибыло большое количество фанатов немецкого клуба, к которым присоединились фанаты другого итальянского клуба — «Аталанты». В результате фанаты «Наполи» устроили потасовку с оппонентами, которая переросла в массовые беспорядки. В пресс-службе городской полиции уточнили, что в городе были сожжены несколько автомобилей, включая полицейские машины.

Ранее бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов заявил, что из-за необходимости обязательного оформления паспорта болельщика (Fan ID) российские футбольные матчи лишились праздничной атмосферы. По его словам, футбольным клубам нужно вести переговоры с фанатским движением и Российским футбольным союзом (РФС), чтобы вернуть болельщиков на стадионы. Эксперт подчеркнул, что именно фанаты создают ауру футбола и их поддержка очень нужна игрокам.