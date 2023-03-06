Экс-тренер «Зенита»: Fan ID лишил футбольные матчи атмосферы праздника Экс-тренер «Зенита» Стрепетов: Fan ID лишил футбольные матчи атмосферы праздника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за необходимости обязательного оформления паспорта болельщика (Fan ID) российские футбольные матчи лишились праздничной атмосферы, рассказал в беседе с «Невскими Новостями» экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов. По его словам, футбольным клубам нужно вести переговоры с фанатским движением и Российским футбольным союзом (РФС), чтобы вернуть болельщиков на стадионы. Эксперт подчеркнул, что именно фанаты создают ауру футбола и их поддержка очень нужна игрокам.

Думаю, что к этому вопросу вернутся, так как мы потеряли ауру футбола. Мы должны вернуть фанатов на стадион. Футбольному клубу нужно вести переговоры с фанатским движением, и РФС надо заняться этим вопросом. <...> Фанаты делают огромный праздник футбола, — пояснил Стрепетов.

Экс-тренер рассказал, что из-за Fan ID матчи перестали посещать болельщики-туристы и старшее поколение фанатов, не владеющее смартфонами. Помимо того, из-за системы многие оказались дисквалифицированы. Эксперт призвал «не рубить с плеча» и не спешить с добавлением фанатов в черный список. Он подчеркнул, что у Fan ID есть свои плюсы в плане организации дисциплины, но в то же время именно болельщики задают тон матчу. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы они смогли вернуться на трибуны, считает Стрепетов.

Издание пишет, что необходимость обязательного оформления паспорта болельщика сократила посещаемость стадиона «Газпром Арена» почти вдвое.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой обсудить возможность отмены действия системы Fan ID. Парламентарий предложил как минимум приостановить действие системы до устранения ошибок в ее работе.