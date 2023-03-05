В Госдуме предложили отказаться от Fan ID Милонов попросил Мишустина приостановить работу системы карты болельщика

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой обсудить возможность отмены действия системы Fan ID (карт болельщиков), передает ТАСС. Парламентарий предложил как минимум приостановить действие системы до устранения ошибок в ее работе.

Прошу вас рассмотреть возможность отмены действия системы Fan ID как минимум до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении. Прошу вас дать поручение Минспорту РФ провести консультации с отечественными футбольными клубами и российским сообществом болельщиков для выработки механизмов и шагов по устранению недоработок и ошибок в системе Fan ID, — указывается в документе.

Электронная карта болельщика (Fan ID) заработает на всех стадионах Российской премьер-лиги с 3 марта.

27 февраля Минцифры сообщило, что карту болельщика оформили уже более 450 тысяч человек. С 3 марта она потребуется, чтобы попасть на любой матч Российский премьер-лиги, приобрести билет без Fan ID будет нельзя. Оформить Fan ID можно в отделениях МФЦ в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронежской, Оренбургской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях и Краснодарском крае. Для этого понадобится паспорт и учетная запись на портале «Госуслуги». Также можно оформить карту в приложении «Карта болельщика» и в онлайн-режиме на «Госуслугах» при подтверждении личности в МФЦ.

Ранее в феврале Верховный суд РФ отклонил иск, оспаривавший законность введения карты болельщика для посещения футбольных матчей. Сам закон о Fan ID начал действовать в России с 1 июня 2022 года.