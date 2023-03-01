Электронная карта болельщика заработает на всех стадионах РПЛ с 3 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронная карта болельщика (Fan ID) заработает на всех стадионах российской премьер-лиги с 3 марта, все сложности с ее внедрением устранены, передает ТАСС. Для оперативного решения возможных трудностей будут открыты центры поддержки болельщиков. Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович предположил, что с переходом на новую систему число посещающих матчи вырастет.

Мы живем в 16-миллионном городе, и не только «Динамо», а все московские клубы могут рассчитывать на то, что больше человек будут ходить на матчи. Я знаю, что россиянам нравится красивая игра, — сказал главный наставник «Динамо».

27 февраля Минцифры сообщило, что карту болельщика оформили уже более 450 тысяч человек. С 3 марта она потребуется, чтобы попасть на любой матч российский премьер-лиги, приобрести билет без Fan ID будет нельзя. Оформить Fan ID можно в отделениях МФЦ в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронежской, Оренбургской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях и Краснодарском крае. Для этого понадобится паспорт и учетная запись на портале «Госуслуги». Также можно оформить карту в приложении «Карта болельщика» и в онлайн-режиме на «Госуслугах» при подтверждении личности в МФЦ.

Ранее в феврале Верховный суд РФ отклонил иск, оспаривавший законность введения карты болельщика для посещения футбольных матчей. Сам закон о Fan ID начал действовать в России с 1 июня 2022 года.