Верховный суд России отказался отменять Fan ID

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Верховный суд РФ отклонил иск, оспаривавший законность введения в России карты болельщика для посещения спортивных состязаний, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Судом оставлен без удовлетворения иск Игоря Коняева, оспаривавшего распоряжение правительства, которым был установлен список мероприятий, для посещения которых необходимо оформить карту болельщика, — сказала собеседница агентства.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня 2022 года. Фанаты большинства клубов России решили бойкотировать матчи в связи с этим законом, и посещаемость матчей значительно упала. Сообщалось, что клубы лиги хотят провести консультации с депутатами Госдумы и попросить их о смягчении закона в части получения документа отдельными категориями граждан России, в частности людьми старше 60 лет и детьми.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о влиянии паспортов болельщика на российский футбол. По его словам, фанаты не воспринимают этот механизм как комфортный, но его необходимо реализовывать, одновременно решая вопрос о возвращении людей на трибуны.