Золотой актив: как Карим Бензема официально стал легендой футбола Француз абсолютно справедливо получил самый престижный индивидуальный приз

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Карим Бензема

Накануне в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча» — главного индивидуального приза в мировом футболе. На этот раз обошлось без сюрпризов и скандалов, так как лауреатом стал действительно тот, кто этого больше всего заслуживал. Рассказываем подробнее о событии, а также о том, почему приз не мог достаться никому, кроме Карима Бензема.

Кризис дуэта

«Золотой мяч» давно стал наградой, которая распределялась исключительно между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Начиная с 2008 года приз лишь один раз прошел мимо парочки: в 2008 году лауреатом стал хорватский хавбек «Реала» Лука Модрич.

После того как в прошлом сезоне приз по почти никому не понятным причинам в седьмой раз достался Месси, многие болельщики окончательно разочаровались в учредителях премии и перестали воспринимать ее всерьез. Однако в этом году справедливость восторжествовала.

Аргентинца, который натурально провалил дебютный сезон в составе ПСЖ, впервые с 2005 года не оказалось даже в топ-20 претендентов на награду, а Роналду замкнул второй десяток. Кажется, легендарный дуэт потихоньку превращается во вчерашний день мирового футбола.

Бензема же пришел на церемонию в стильных очках и не скрывал радости. После вручения приза француз произнес проникновенную речь.

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Моя детская мечта воплотилась в жизнь. Это сложно, но не невозможно. Я предпочитаю играть в команде, а не забивать. Этот трофей — вознаграждение за усилия. Я тренируюсь, если возможно, немного больше других, а для этого нужна мотивация, — заявил Бензема.

Кстати, форвард стал первым французом за последние 24 года, завоевавшим награду. В 1998 году «Золотого мяча» был удостоен Зинедин Зидан, под руководством которого Бензема долгое время играл в «Реале».

Тряхнуть стариной

Главным сюрпризом в результатах голосования стало то, что на втором месте оказался не форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, который не получил приз сначала из-за пандемии, а затем из-за вопиющего по несправедливости решения жюри, а нападающий «Баварии» Садио Мане. Тройку сильнейших замкнул Кевин де Брейне из «Манчестер Сити».

В этот раз у Бензема совершенно не было конкурентов. В минувшем сезоне его «Реал» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а вклад француза в эти успехи был ключевым. 34-летний форвард в групповом этапе главного еврокубка забил солидные, но не самые выдающиеся пять мячей, а в плей-офф устроил перформанс века.

Два его хет-трика уничтожили «Челси» и ПСЖ, а три гола в полуфинальном противостоянии с «Манчестер Сити» сыграли главную роль в итоговом успехе испанцев. В победном для «Реала» финале обошлось без голов и ассистов Бензема, однако ветеран имел полное право на передышку. До этого он забивал в пяти матчах подряд, а всего в 12 встречах Лиги чемпионов наколотил сумасшедшие 15 мячей и сделал две голевые передачи.

Шикарно Бензема выступил и в чемпионате Испании. Француз не только стал лучшим бомбардиром примеры с 27 голами, но и едва не первенствовал в споре ассистентов. Выигравший гонку с 13 пасами Усман Дембеле опередил соотечественника лишь на один ассист.

Однако великим прошлый сезон для Бензема стал не только благодаря сумасшедшей статистике, но и благодаря феноменальному впечатлению от игры француза. Он выступал и в роли плеймейкера, и в роли наконечника атак. Форвард и здорово играл в пас, и обыгрывал один в один, а также забивал на любой вкус: в одно касание, в несколько, из штрафной, дальними ударами, головой и обеими ногами. В игре Бензема не было слабых мест, просто удивительно, что такого феноменального уровня он достиг только к 34 годам.

Через тернии к золоту

Конечно, Бензема долгие годы входит в число лучших футболистов мира, однако он никогда раньше всерьез не претендовал на «Золотой мяч». Много сезонов подряд форвард в «Реале» находился в тени Криштиану Роналду, который штамповал безумное количество голов и был главной звездой мадридцев. Бензема тоже прилично забивал, выполнял в атаке огромный объем работы, но все лавры доставались португальцу.

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После ухода Роналду в «Реале» место главной звезды стало вакантным, и Бензема воспользовался шансом. Он стал настоящим вожаком «сливочных», не в одном и не в двух ключевых матчах прошлого сезона мадридцы побеждали во многом благодаря индивидуальному мастерству француза.

Бензема долгое время был персоной нон грата в сборной Франции. Главный тренер команды Дидье Дешам выгнал его в далеком 2015 году из-за мутной истории с шантажом секс-видео Матье Вальбуэна. Без Бензема французы стали чемпионами мира в 2018-м и серебряными призерами Евро-2016, однако в мае 2021-го футболист и тренер уладили конфликт, и Бензема поехал на чемпионат Европы.

Сейчас у форварда отличные шансы поехать в составе сборной Франции на чемпионат мира в Катар. Для полного комплекта атрибутов великого футболиста Бензема не хватает только значимого трофея с национальной командой.