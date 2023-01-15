«Челси» купил 22-летнего украинского футболиста за €110 млн ФК «Челси» купил 22-летнего украинского футболиста Михаила Мудрика из «Шахтера» за €110 млн

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Bu/Global Look Press

Михаил Мудрик

ФК «Челси» объявил о переходе атакующего полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтера». 22-летний футболист сборной Украины подписал с лондонским клубом контракт на восемь с половиной лет.

Сумма трансфера оценивается в €110 млн (€70 млн — сразу и €40 млн в качестве бонусов), а сам игрок будет зарабатывать €7,5 млн в год.

В текущем сезоне Мудрик забил 10 мячей и сделал восемь результативных передач в 24 матчах за «Шахтер». В Лиге чемпионов у него три мяча и два голевых паса в шести встречах.

За сборную Украины хавбек провел восемь матчей и не забил ни одного гола.

Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом в истории, опередив Андрея Шевченко, который переходил из киевского «Динамо» в «Милан» в 1999 году за €43,8 млн.

12 января сообщалось, что бывшего футболиста сборной Замбии Филемона Мулалы насмерть загрызли собственные собаки у него же дома.

8 января олимпийский чемпион по футболу и бывший футболист ПСЖ Модест М’Бами умер в возрасте 40 лет. Он выступал за сборную Камеруна, в составе которой стал олимпийским чемпионом (2000), серебряным призером Кубка конфедераций (2003) и Кубка африканских наций (2008). Причиной смерти стал сердечный приступ.