ТПП предложила ввести налоговые послабления для авиаотрасли

https://static.news.ru/photo/445673cc-9e9a-11ea-9b6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин подготовил для рассмотрения в правительстве ряд мер, направленных на поддержку авиаотрасли, пострадавшей в период пандемии. В их числе — налоговые послабления, мораторий на повышение ставок и сборов за услуги аэропортов и аэронавигацию в текущем году, увеличение субсидий региональным авиаперевозчикам.

До 1 января 2024 года отменить транспортный налог по воздушным судам для лизинговых компаний, налог на имущество с воздушных судов гражданской авиации для авиакомпаний, а также для лизинговых компаний, предоставляющих в лизинг воздушные суда, — цитирует РИА Новости предложения ТПП.

Кроме того, предлагается освободить от НДС все субсидии на авиаперевозки, ввести на 2020 год мораторий на повышение ставок и сборов за услуги аэропортов и аэронавигацию и усовершенствовать механизм компенсации затрат на приобретение авиакеросина.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ приняло решение оказать авиаперевозчикам, пострадавшим от связанного с пандемией коронавируса кризиса, материальную помощь в размере 23,4 млрд рублей. Выделенная властями сумма предназначена для возмещения убытков, которые понесли компании. Поручил оказать перевозчикам поддержку во время пандемии российский президент Владимир Путин. Отмечается, что субсидию можно потратить на выплату зарплат персоналу, а также на платежи по договорам лизинга, оплату стоянки самолётов и прочее. Ранее Министерство транспорта РФ одобрило инициативу о повышении коэффициента налогового вычета из акциза на авиатопливо с 2,08 до 3,5.