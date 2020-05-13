Повышение коэффициента возмещения авиатопливных акцизов одобрено Минтрансом

https://static.news.ru/photo/310bb74c-94cb-11ea-a93a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство транспорта РФ одобрило инициативу о повышении коэффициента налогового вычета из акциза на авиатопливо с 2,08 до 3,5.

Автором инициативы является глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, наибольшую часть себестоимости тарифа при выполнении внутриреспубликанских рейсов составляют именно затраты на обслуживание самолётов в аэропортах и авиационный керосин. На это приходится около трети себестоимости, передаёт ТАСС.

Минтранс России в полной мере поддерживает предложение по внесению изменений в пункт 21 статьи 200 Налогового кодекса РФ в части установления повышающего коэффициента в размере 3,5 при исчислении налогового вычета на суммы акциза, начисленные при приобретении авиационного керосина, — говорится в ответе министерства на запрос Кутепова.

Как писал NEWS.ru ранее, постановление правительства на предоставление субсидий в размере 23,4 млрд рублей авиакомпаниям пока не опубликовано, и они не могут подать заявки.