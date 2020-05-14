Российские авиакомпании получат 23,4 млрд рублей от государства

https://static.news.ru/photo/2591e8f6-9560-11ea-864a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ приняло решение оказать авиаперевозчикам, пострадавшим от связанного с пандемией коронавируса кризиса, материальную помощь.

Выделенная властями сумма предназначена для возмещения убытков, которые понесли компании. Поручил оказать перевозчикам поддержку во время пандемии российский президент Владимир Путин, передаёт ТАСС.

Отмечается, что субсидию можно потратить на выплату зарплат персоналу, а также на платежи по договорам лизинга, оплату стоянки самолётов и прочее.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство транспорта РФ одобрило инициативу о повышении коэффициента налогового вычета из акциза на авиатопливо с 2,08 до 3,5. Автором инициативы является глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, наибольшую часть себестоимости тарифа при выполнении внутриреспубликанских рейсов составляют именно затраты на обслуживание самолётов в аэропортах и авиационный керосин.